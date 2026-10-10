PPK podrá dejar el Perú: Poder Judicial levanta su impedimento de salida del país

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

A través de una nueva resolución, el Poder Judicial levantó la orden que impedía la salida al extranjero contra Pedro Pablo Kuczyncki. Esta medida implantada permite que el expresidente pueda salir del país tras el archivo del proceso judicial por el presunto lavado de activos.

Poder Judicial levanta impedimento de salida

El Poder Judicial dejó sin efecto el impedimento de salida del país por 18 meses que pesaba sobre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), luego de que se archivara el proceso penal que afrontaba por el presunto delito de lavado de activos vinculado al financiamiento de su partido político, Peruanos por el Kambio.

Según una resolución a la que accedió Infobae, el juez Eiser Jiménez Coronel, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, determinó que la medida restrictiva, impuesta en junio de 2025, perdió vigencia tras el archivo del proceso judicial.

Asimismo, el magistrado notificó a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que eliminen de sus registros el impedimento de salida del país contra el exmandatario.

El levantamiento de la medida se produce después de que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declarara fundada la apelación de Kuczynski y acogiera su excepción de improcedencia de acción, con lo que dispuso el archivo del proceso penal.

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¿Cuáles fueron los argumentos para archivar el caso?

La Fiscalía había dividido su imputación en cuatro hechos. El primero, denominado "pitufeo", consistía en el fraccionamiento de dinero en efectivo de origen no identificado, depositado por terceros en cuentas de Peruanos por el Kambio.

Siguiendo esa línea, el segundo se refería a actividades de recaudación de campaña en las que colaboradores captaban fondos sin identificar a los verdaderos aportantes. El tercer hecho comprendía cinco contratos de préstamo entre Kuczynski y su partido, por un total de S/ 1.457.160, que la Fiscalía interpretó como una presunta maniobra para que el dinero retornara a su patrimonio personal.

El cuarto, calificado como autolavado, involucraba transferencias por US$ 55.000 desde una cuenta personal del expresidente en el Banco de Crédito del Perú hacia Alfonso Grados Carraro, gerente de campaña, y la Asociación Instituto País.

Finalmente, las conductas atribuidas a Pedro Pablo Kuczynski correspondían al periodo 2015-2016, la Sala concluyó que eran atípicas y extendió ese criterio a los cuatro hechos imputados. Con el archivo del proceso y la falta de un recurso de casación fiscal, perdió sustento la restricción que impedía al exmandatario abandonar el territorio nacional.