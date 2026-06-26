Bicameralidad en el Perú: Enrique Valderrama analiza cambios en la reforma del Poder Legislativo

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excandidato presidencial, Enrique Valderrama, cuestionó la implementación inmediata de la bicameralidad en el Congreso, argumentando que la estructura elegida requiere modificaciones de fondo y debió ser analizada con mayor postergación para respetar la decisión popular expresada previamente en las urnas.

Un diseño legislativo bajo cuestionamiento

La estructura del nuevo sistema parlamentario genera dudas debido a la distribución propuesta para las cámaras legislativas. Según declaraciones en Exitosa, un esquema bicameral es técnicamente superior a uno de una sola cámara, pero el formato actual no responde a las necesidades reales de representación.

El especialista advirtió que la división entre un senado nacional y regional carece de un sentido práctico claro para el desarrollo legislativo. Sostuvo que la organización debió mantener un diseño de cámara única para el senado, tomando como referencia directa el modelo histórico de la Constitución de 1979.

La aprobación de esta reforma no consideró el momento político más adecuado para su debate público. Según el aprista, esta decisión debió revisarse un tiempo después y no de forma acelerada, evitando ignorar la postura mayoritaria del electorado que rechazó la propuesta en un referéndum anterior.

"Esta bicameralidad está en cuestión, hay que hacer una reforma", declaró.

Impacto directo en el sistema de partidos

Las recientes modificaciones a las reglas electorales muestran contradicciones notorias dentro del propio parlamento. Según el análisis del especialista, los legisladores modifican las leyes según sus intereses particulares, como ocurrió al reducir del 50% al 30% la participación mínima requerida en las elecciones de carácter regional.

Esta flexibilización normativa genera una fragmentación que afecta la legitimidad de las organizaciones políticas. La legislación actual permite la inscripción de más de treinta partidos, pero las vallas electorales reales provocarán que muy pocas agrupaciones mantengan su vigencia tras los procesos de votación popular.

El panorama del próximo Congreso muestra un escenario de exclusión para los grupos políticos tradicionales. El analista proyectó que solo cuatro fuerzas mantendrán su inscripción legal, provocando que varias de ellas pierdan sus derechos institucionales incluso antes de iniciar formalmente el nuevo periodo de gestión.

La falta de predictibilidad en las normas vigentes altera profundamente la representatividad democrática en los comicios generales. Según Valderrama, las distorsiones ocasionadas por normativas contradictorias debilitan la institucionalidad interna, arrastrando a las agrupaciones a disolverse o enfrentar un quiebre legal irreversible antes de asumir funciones legislativas directas.

Las reglas adoptadas para la selección de representantes exigen una revisión integral de la arquitectura política del país de forma urgente. El proceso de reforma legislativa requiere sintonía con las demandas ciudadanas para asegurar que la bicameralidad en el Congreso funcione como una herramienta de estabilidad.