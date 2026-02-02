Corrupción en el Estado: Fiscalías especializadas dictaron cerca de 2 mil condenas contra policías y alcaldes en 2025

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Evidencia de corrupción en el Estado. El Ministerio Público anunció que, a lo largo del año 2025, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) dictaron un total de 1994 condenas por corrupción contra funcionarios públicos como alcaldes y policías.

Alcaldes, efectivos PNP, gerentes regionales y municipales condenados

Entre los sentenciados, se registraron 891 funcionarios, 597 servidores públicos y 506 particulares (extraneus), todos involucrados en actos ilícitos en agravio de los recursos del Estado. Dentro de los dos primeros casos, fueron 76 los alcaldes condenados por corrupción.

Además, las investigaciones fiscales también permitieron que se condene a 170 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y 177 gerentes, entre regionales y municipales.

Según el balance realizado por la Coordinación Nacional de este subsistema fiscal del Ministerio Público, las sentencias ordenaron a estos funcionarios efectuar el pago de una reparación civil de S/ 83,438,222 a favor del Estado.

🚨 #FiscalíaLogra | El trabajo de las fiscalías anticorrupción permitió, durante el año 2025, lograr cerca de 2000 condenas por delitos de corrupción de funcionarios en todo el país. Los principales sentenciados son policías y alcaldes, además de gerentes regionales o... pic.twitter.com/FGLphFTMOM — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 2, 2026

El Ministerio Público también señaló que, durante el 2025, se ejecutaron 22 operaciones y megaoperaciones autorizadas judicialmente, declarando fundados 111 requerimientos de prisión preventiva para investigados.

Respecto a inteligencia financiera y probatoria, los magistrados lograron que el Poder Judicial autorice 232 requerimientos de levantamiento del secreto bancario y 379 requerimientos de levantamiento de la reserva de las comunicaciones.

Esto resultó en la incautación de S/ 723,175 y USD 3340 en efectivo, así como de bienes valorizados en más de S/ 775,000 y USD 42,000.

En el 2025, los delitos de mayor incidencia condenatoria cometidos fueron peculado simple (162 condenas), seguido de colusión agravada (117) y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (110).

Los distritos fiscales donde se obtuvieron más sentencias condenatorias por estos delitos de corrupción fueron Cusco (59 condenas), Áncash, Arequipa y Junín (47 condenas cada uno) y Ayacucho (43).

"Este balance estadístico es un ejercicio de transparencia frente a la ciudadanía, que demanda respuestas claras ante el incremento sostenido de las denuncias por corrupción en todo el país", sostuvo el coordinador Nacional de las FECOF, el fiscal superior Omar Tello Rosales.

Empresarios chinos citados por Fiscalía Anticorrupción por reuniones con Jerí

Tras el interrogatorio fiscal al presidente José Jerí en Palacio de Gobierno por sus reuniones clandestinas en el caso 'Chifagate', el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, reveló que la Fiscalía Anticorrupción citó a los empresarios chinos con los que se reunió el mandatario.

Gálvez indicó que tanto Zhihua 'Johnny' Yang y Ji Wu Xiaodong, quienes se encontraron con Jerí de manera extraoficial y clandestina, están obligados a declarar como parte de las investigaciones preliminares.