Marcelo Tinelli expone por error un mensaje privado de Milett Figueroa durante programa

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvieron a colocarse en las diferentes portadas de los medios de comunicación luego de que el conductor argentino expusiera por error un mensaje privado de la modelo durante su programa. El contenido llamó la atención porque ella habría utilizado una cariñosa expresión para dirigirse a su expareja.

Marcelo Tinelli revela mensaje privado de Milett Figueroa

Todo ocurrió mientras Marcelo Tinelli conducía un programa de fútbol y conversaba de manera relajada con sus compañeros. En medio de la transmisión en vivo, el presentador argentino comenzó a hablar sobre sus relaciones pasadas y mencionó directamente a Milett Figueroa, con quien mantuvo un mediático romance.

Hasta ese momento, parecía tratarse de un comentario más dentro de la conversación. Sin embargo, Marcelo Tinelli sorprendió a todos al revelar que la modelo peruana estaba viendo el programa y que incluso le había enviado un mensaje privado.

"Señores, vamos a la noticia del Mundial (...) mi única novia extranjera ha sido Milett... justo nos está mirando, le mando un beso a Milett, nos está mirando Milett, me dice '¿cómo vas amor mío?'... no, ¿cómo va el programa mío?", expresó Marcelo Tinelli.

La rápida corrección del conductor no pasó desapercibida. Al darse cuenta de que había leído una frase bastante cariñosa, intentó cambiar las palabras y hacer creer que Milett solamente le había preguntado cómo iba su programa.

Como era de esperarse, el peculiar momento despertó las bromas de sus compañeros y generó diversas especulaciones entre los seguidores de la expareja.

Y es que el supuesto "amor mío" fue suficiente para que muchos se preguntaran si ambos estarían nuevamente juntos o si se encuentran camino a una reconciliación.

Milett Figueroa confirma que retomaron la comunicación

Los rumores toman mayor fuerza debido a que Milett Figueroa reconoció recientemente que volvió a conversar con Marcelo Tinelli. Aunque evitó confirmar si retomaron oficialmente su relación, dejó claro que actualmente no existe ningún problema entre ellos.

"No voy a hablar de temas personales, pero no hay ningún problema. Ha pasado el tiempo, hemos podido conversar y todo está bien", señaló la modelo peruana ante los medios de comunicación.

De esta manera, Marcelo Tinelli expuso por error un mensaje privado de Milett Figueroa durante su programa y dejó al descubierto el trato cariñoso que todavía existiría entre ambos. Aunque la modelo no confirmó una reconciliación, sí reconoció que retomaron la comunicación y que actualmente mantienen una buena relación.