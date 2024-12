Jorge Montoya defiende a Dina Bolaurte de posible vacancia por cirugía: "No es nada ilegal"

06/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

Luego de conocerse que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se habría sometido a intervenciones médicas estéticas, diferentes voces dentro del Congreso se pronunciaron respecto a ello. Algunos legisladores defendieron el cargo de la mandataria y aseguraron que no se trata de una causal. Entre ellos estarían Jorge Montoya y Ernesto Bustamante, que no creen que sea un motivo para sacarla del cargo.

Montoya defiende a Boluarte

En diálogo con la prensa, el representante nacional de Honor y Democracia describió que una intervención quirúrgica como la que señalan se sometió la jefa de Estado es un tema de índole personal, por tanto, ello no debería constituir un problema de ilegalidad. Finalmente, explicó que deberán realizarse las investigaciones pertinentes más adelante.

"Tiene razón en parte, una operación es algo privado de cada persona. Y lo que ha hecho la presidenta no es nada ilegal . Se ha hecho una atención médica, es lo que sabemos, hasta que no se comprueben los detalles que verán más adelante", detalló el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Bustamante duda de pruebas

Por su lado, el legislador Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, puntualizó que no cree que exista una causal de vacancia para sacar del cargo a la jefa del Ejecutivo. Empero, detallo que sus responsabilidades deberán verse una vez exista una investigación fiscal. Finalmente, dejó entrever que no existe prueba de que en sí no haya omitido sus funciones, sobreentendiendo que ello se debería a que participó de manera virtual.

"Yo no creo que haya, pero yo no soy fiscal. La evaluación de posible infracción penal la hace el Ministerio Público. (...) No sé si se ha ausentado. La verdad que entiendo yo que no ha habido ninguna omisión de funciones, ¿Alguien ha dicho cuál es la función que ella ha omitido? ¿Dónde están las evidencias?", resaltó.

¿Qué pasó con Dina Boluarte?

El pasado 3 de diciembre, el expremier Alberto Otárola confirmó que la dignataria se sometió a una intervención médica quirúrgica en junio de 2023. Ello se dio durante su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría. El extitular de la PCM, alcanzó a admitir que la jefa de Estado pasó por el quirófano y que, por esos motivos, tuvieron que hacer sesiones remotas de la Presidencia del Consejo de Ministros.

De este modo se pudo conocer la opinión de los congresistas Jorge Montoya y Ernesto Bustamante, respecto a una posible causal de vacancia contra la presidenta, Dina Boluarte, por haberse sometido a una operación estética en junio de 2023.