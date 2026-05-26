Nadeska Widausky fue detenida por Interpol durante operativo: Investigan presunto nexo con el caso Oropeza

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo y exbailarina peruana, Nadeska Widausky, fue detenida por agentes de de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) durante un operativo debido a su presunto nexo con el caso Oropeza.

Nadeska Widausky fue arrestada por agentes de Interpol

La mañana de este martes, 26 de mayo, la modelo Nadeska Widausky fue intervenida por agentes de Interpol en el distrito de Jesús María, específicamente en la intersección de la avenida Gregorio Escobedo con la calle Las Casuarinas, cerca a un colegio, según información policial.

Posteriormente, la exfigura televisiva fue trasladada a la Unidad de Delitos Transnacionales para que se proceda con las diligencias correspondientes. Cabe resaltar que, esta intervención se desarroilló tras una Notificación Roja emitida por autoridades judiciales de Bélgica.

Ello en un contexto en el que se ha abierto una investigación contra la exbailarina por los delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza. Estos contemplan una condena máxima de hasta 20 años de prisión.

Un dato que es relevante mencionar es que Widausky cuenta con antecedentes en investigaciones vinculadas al crimen organizado y lavado de activos. De igual manera, ha sido incluida en pesquisas fiscales por presunto desbalance patrimonial y mencionada en reportes vinculados a personas investigadas por organizaciones criminales.

Tras conocerse de la detención de la figura mediática se han vuelto a reactivar las especulaciones sobre su presunto vínculo con el caso del empresario Gerald Oropeza en 2015. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni descartado dicha posibilidad.

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