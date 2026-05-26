Piero Corvetto está involucrado en presuntas irregularidades, según Contraloría: "Favoreció indebidamente a la empresa"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las últimas horas, la Contraloría General de la República emitió un informe donde encuentra responsables a 10 funcionarios de la ONPE de las irregularidades ocurridas durante la primera vuelta de las elecciones generales 2026.

Favoreció indebidamente a Galaga

Principalmente, la entidad señaló a Piero Corvetto como el principal artífice de todas estas complicaciones. Como se recuerda, aquel 12 de abril, se presentaron diversas complicaciones en la entrega del material electoral lo que generó que miles de ciudadanos no puedan ejercer su derecho durante estos comicios.

Para ello, Exitosa conversó con Luis Castillo, vocero de la Contraloría, quien brindó mayores detalles de este informe el cual podría complicar aún más la situación legal del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

De acuerdo a lo que indicó, Piero Corvetto aprobó un cambio de última hora en el cronograma del plan operativo electoral favoreciendo intencionalmente a la empresa de transportes Galaga. Por ello, dicho informe podría ser utilizado por el Ministerio Público para las investigaciones que se le vienen siguiendo.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Luis Castillo, vocero de la Contraloría, señaló que el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, estaría involucrado en presuntas irregularidades detectadas en el proceso electoral. "Aprobó un cronograma favoreciendo indebidamente a la... pic.twitter.com/DM7l1XIIEb — Exitosa Noticias (@exitosape) May 26, 2026

"Siendo objetivos, la Contraloría lo que ha demostrado en el informe es que el jefe de la ONPE si aprueba la modificación del cronograma en el plan operativo electoral. A partir de ese hilo conductor, el procurador anticorrupción y el Ministerio Público seguirán las indagaciones correspondientes. Podemos decir objetivamente que el señor (Corvetto) aprobó un cronograma favoreciendo indebidamente a la empresa", indicó.

Otros funcionarios propusieron la modificación

Dentro de este informe también se señala que diversas áreas de la ONPE fueron las que propusieron estas modificaciones con la finalidad de evitar penalizaciones y castigos administrativos por las irregularidades que luego ocurrieron en la primera vuelta.

"La subgerencia de Producción y la gerencia de Gestión Electoral le proponen al jefe de la ONPE la modificación correspondiente y se aprueba dicha modificación favoreciendo de manera indebida a la empresa para que no pague ninguna penalidad y tampoco se iba a responsabilizar a ninguno de los funcionarios por no cumplir con su trabajo de supervisión", añadió.

Es importante precisar que ONPE confirmó haber recibido dicho informe sobre el transporte de material electoral y tecnológico. Por su parte, la entidad dio a conocer a la Junta Nacional de Justicia para que tome las acciones administrativas correspondientes.

En resumen, Luis Castillo, vocero de la Contraloría, reveló que el informe de dicho organismo encontró responsable a Piero Corvetto y otros 10 funcionarios de haber favorecido a la empresa Galaga durante la primera vuelta de las elecciones generales 2026.