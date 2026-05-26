El 18 de junio será DÍA NO LABORABLE: ¿Quiénes se verán beneficiados y cuál es el motivo?

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 18 de junio será día no laborable, según confirmó el Poder Ejecutivo en su página donde lista los feriados vigentes en el país para cada año. Conoce quiénes se verán beneficiados con esa fecha y el motivo detrás de la medida.

Día no laborable el 18 de junio: Motivo de la medida

Mientras Perú atraviesa una nueva jornada electoral para elegir al próximo presidente del país entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori el 7 de junio, muchos se preguntan cuál será la próxima fecha para tener un breve descanso de la rutina laboral. Pues en ese marco, de acuerdo al calendario oficial, el 18 de junio será declarado como 'día no laborable'.

La medida fue oficializada a través de la Ordenanza Regional N°0004 - 2019-GRU-GR. para conmemorar el aniversario de la creación del departamento de Ucayali. Con este descanso en la región se tiene como objetivo fomentar el turismo interno y dinamizar la economía local.

Asimismo, el documento detalla que este día no laborable será sujeto a compensación o recuperación y se dará cada año para seguir recordando la creación política de Ucayali como el resultado de un "proceso de luchas descentralistas liderado por los ciudadanos pucallpinos, quienes buscaban la autonomía y el desarrollo de la región".

¿Quiénes se verán beneficiados con el día no laborable?

En el marco de este día no laborable, cabe destacar que quienes se verán beneficiados, según la ordenanza regional, serán los trabajadores del sector público que laboran en el "ámbito territorial de Ucayali". En el artículo segundo del documento se establece que las horas dejadas de trabajar, serán compensadas en las semanas posteriores al evento, de acuerdo a lo que establezca el titular de la entidad, en función a sus propias necesidades.

¿También aplicará para trabajadores del sector privado? Pues bien, se precisa que este grupo solo podrá acogerse al día no laborable el 18 de junio si existe acuerdo previo con el empleador.

¿Dónde ver otros "feriados regionales"?

Además de los feriados nacionales, Perú cuenta con días libres regionales que aplican en determinadas provincias, distritos o regiones. Estas fechas podrás conocerlas a través de este ENLACE del Gobierno. A continuación la lista de los días no laborables que restan este 2026:

24 de junio: Fiesta de San Juan - Ucayali.

28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849).

por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849). 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR).

(Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR). 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna.

14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua.

6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana.

25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto).

15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad.

29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo. ( Ley N.º 4185).

Así es como el Gobierno reveló que habrá un nuevo día no laborable este 18 de junio, beneficiando a trabajadores del sector público, conforme a la Ordenanza Regional Nro 0004 - 2019-GRU-GR.