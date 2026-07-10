Keiko Fujimori y José Antonio Kast sostienen reunión para fortalecer lazos bilaterales e impulsar la Alianza del Pacífico

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, recibió este viernes 10 de julio, a través de videollamada, el saludo del mandatario de Chile, José Antonio Kast Rist, a exactamente una semana de haber sido proclamada como ganadora de la segunda vuelta electoral.

El reconocimiento se da a menos de una semana de que el Jurado Nacional de Elecciones entregue las credenciales a la mandataria electa, junto a su plancha presidencial conformada por Miguel Torres y Luis Galarreta, acto que se llevará a cabo el miércoles 15 de julio en el Teatro Nacional.

Fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de la Alianza del Pacífico

De acuerdo con lo señalado por el presidente de Chile, mediante sus redes sociales, el encuentro virtual fue también para reafirmar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de amistad entre ambos países, así como de la Alianza del Pacífico, a la pertenecen junto a Colombia y México.

Asimismo, para enfrentar los desafíos comunes que afectan la paz y seguridad social en Perú y Chile, tales como: el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular.

Por su parte, Keiko Fujimori se pronunció al respecto en la misma red social, agradeciendo el gesto y destacando la futura agenda de entendimiento y colaboración que pondrán en marcha, la cual hará "especial énfasis" en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de las naciones sudamericanas.

@PresidenteKast, agradezco su llamada y sus generosas palabras. Confío en que esta nueva etapa nos permitirá seguir impulsando una agenda de entendimiento y colaboración, con especial énfasis en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 10, 2026

Perú y México dejan abierta la posibilidad de reanudar el diálogo

Durante su conferencia de prensa matutina llevada a cabo este viernes 10, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus intenciones de restablecer relaciones diplomáticas con el Perú, durante el Gobierno que encabezará Keiko Fujimori, a partir de 28 de julio. En la previa, la mandataria electa peruana aseveró que desde su administración existirá toda la voluntad para reanudar todo el diálogo con país norteamericano.

"Si hay intención de recuperar la relación con Perú, nosotros no fuimos quienes la rompimos, la rompieron ellos. Ellos tomaron esa decisión. Que bueno que la hoy presidenta electa tenga el deseo de restablecer la relación con México. El tribunal ya la definió como presidenta electa y, dadas sus declaraciones, le pedí al canciller que estableciera comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar para ver las particularidades de cómo recuperar esa relación", mencionó.

Es importante recordar que, durante la gestión del expresidente José Jerí, se rompieron los vínculos bilaterales entre Lima y la Ciudad de México, luego de que el país azteca asilara en su embajada ubicada en nuestro país a la ex primera ministra Betssy Chávez, en noviembre del año pasado, para evitar su condena a más de 11 años de cárcel por el caso 'golpe de Estado'.

A pocos días de iniciar su gestión, Keiko Fujimori continúa recibiendo las felicitaciones por el cargo a obtener y fortaleciendo las relaciones con países como Chile y México.