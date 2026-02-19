José María Balcázar aún afronta proceso por irregularidades en Colegio de Abogados de Lambayeque

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Ratifica acusación de su institución. El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), Enrique Rodas, reafirmó que a la fecha se encuentra en curso un proceso en contra del presidente José María Balcázar, a fin de que rinda cuentas sobre los ingresos y egresos durante su gestión en la entidad en los períodos del 2019 y 2020.

Cabe señalar que, previo al desarrollo de las elecciones donde se impuso a María del Carmen Alva para convertirse en el nuevo presidente del Perú, la institución mostró su total rechazo a su candidatura, señalando que se apropió de los fondos y cambió la titularidad de las cuentas de la entidad, situación que le valió su expulsión del ICAL en agosto del 2022, ratificada en diciembre del 2024.

Sustento de la acusación contra el presidente

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el letrado recordó, que tras una disputa judicial al interior de la Junta Directiva, el flamante presidente del Perú tomó en aquel momento el control de los fondos del ICAL.

Debido a malos manejos en su gestión, le fue abierto un proceso disciplinario que terminó derivando en su expulsión. Pese a esta agravante en su perfil profesional, todavía le queda una "deuda" con el Colegio de Abogados y es su rendición de cuentas, la cual -mencionó el decano- se encuentra en trámite.

"No hay rendición de cuentas, no hay rendición de esa data y nosotros no podemos seguir en esa marea porque se han realizado auditorías (...) no es un refrito, lo que ha hecho el Colegio de Abogados es poner de conocimiento a la comunidad jurídica y a la sociedad peruana la situación y el estado", mencionó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Enrique Rodas, explicó que la denuncia contra José María Balcázar por su gestión en ICAL aún se encuentra en proceso de investigación, puesto a que aún no hay una rendición de... pic.twitter.com/KYaalDcKp7 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 19, 2026

En la víspera, el presidente Balcázar calificó como "refrito" la acusación en su contra, exhortando, además, a que busquen las denuncias en su contra, poniendo como "ejemplo" su amplia trayectoria en el Poder Judicial.

Convocará a los mejores técnicos para que conformen su gabinete

Durante una entrevista brindada para Exitosa, este jueves 19 de febrero, el presidente electo adelantó que de presentarse cambios en el Gabinete Ministerial, no dudará en convocar a los mejores técnicos para que puedan conducir las carteras más importantes en favor de todos los peruanos, como, defensa nacional, por ejemplo.

Asimismo, dio a conocer que aún no tiene un candidato para ocupar la cabeza del Consejo de Ministros, por lo que instó a la ciudadanía, líderes políticos y a la propia prensa, "a buscar, proponer un hombre de diálogo y consensos".

Sobre su vinculación con Perú Libre, descartó que tenga dependencia del partido que lidera Vladimir Cerrón. Si bien es cierto, reconoció que su bancada lo propuso como candidato a dirigir la Mesa Directiva del Congreso, finalmente la mayoría de las fuerzas políticas decidieron respaldarlo.

"Yo no soy de Perú Libre, yo soy un hombre independiente, he trabajado con la bancada de Perú Bicentenario y también como invitado de Perú Libre y ellos me han propuesto ayer, puntualizó.

Pese a los cuestionamientos y acusaciones en su contra, José María Balcázar asegura que liderará la transición democrática de la mejor manera posible, teniendo como ejes: la lucha contra la inseguridad ciudadana, la reactivación económica, la problemática de las cárceles y la seguridad social, en específico sobre el sector salud.