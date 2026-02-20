Eduardo Salhuana reveló que solo 11 de los congresistas de APP votaron por María del Carmen Alva

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El vocero a la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, reveló que solo 11 de los 14 congresistas que conforman su grupo parlamentario habrían votado a favor de María del Carmen Alva para que sea electa como presidenta del Congreso y encargada de la Presidencia de la República.

Hubo una reunión previa

En entrevista con Canal N, Salhuana buscó aclarar los rumores sobre una presunta traición de la bancada a María del Carmen Alva, luego de que no saliera electa y en su lugar ganara José María Balcázar.

"APP participó en estos dos temas, en las dos votaciones con 14 congresistas. 10 [fueron los que se reunieron con César Acuña] porque no estaban acá, estaban fuera y llegaron después, pero se les transmitió el acuerdo [a aquellos que faltaron]", detalló en un inicio.

Explicó que fue una decisión de partido por afinidad política, habiendo tomado en cuenta que el partido es democrático, María del Carmen Alva fue presidenta con anterioridad y forma parte de las bancadas de "centroderecha".

"Evidentemente la decisión fue respaldar a María del Carmen Alva. Sin embargo, yo tengo que precisar que dentro de la bancada hubieron congresistas, que cuando yo les transmito la decisión en el Congreso, por su origen consideraban que no podían votar a favor de María del Carmen Alva", aseguró.

Agregó que, no podían "forzarlos a votar" lo acordado, pese a que era una decisión del propio presidente del partido: "Eso se les dijo pero yo presumo al final, que han podido tomar una decisión diferente".

"De los 14 votos, yo puedo señalar firmemente que 11 hemos votado a favor de María del Carmen Alva. [¿De qué regiones son los otros 3?] Uno es de Ica, otro es de Cajamarca y el otro es de Puno, obviamente ellos señalan que tendrían rechazo con su población", manifestó.

En #AlFinalDelDía, el congresista Eduardo Salhuana aseguró que de los 14 integrantes de APP, 11 votaron a favor de María del Carmen Alva. Precisó que sus legisladores de Cajamarca, Ica y Puno decidieron no respaldarla



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/mqvtwMtlzQ — Canal N (@canalN_) February 20, 2026

¿Derecha dividida?

En Canal N, Luis Valdez, secretario ejecutivo de APP, aseguró que Cesar Acuña ordenó que la bancada apoye a María del Carmen Alva y calificó de "revés" lo sucedido en la elección que resultó con José María Balcázar como ganador.

Por otro lado, ante las acusaciones de los diferentes partidos de derecha sobre una presunta traición que resultó en el triunfo de Balcázar señaló:

"Quiero evidenciar una actitud, aparente, de Rafael López Aliaga de Renovación Popular para generar todo este conflicto que hoy nos ha tenido en zozobra a todos los peruanos".

En #CuentasClaras, Luis Valdez, secretario ejecutivo de APP, indicó que César Acuña ordenó que se apoye a María del Carmen Alva en la elección para presidente: "Quiero evidenciar una actitud, aparente, de López Aliaga y Renovación Popular de generar todo este conflicto" ►... pic.twitter.com/oYEoawNomO — Canal N (@canalN_) February 20, 2026

Es por ello que el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, reveló que solo 11 congresistas de los 14 del grupo parlamentario apoyaron a María del Carmen Alva.