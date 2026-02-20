Bus interprovincial cae a barranco en Carretera Central: Al menos cinco personas resultaron heridas

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un bus interprovincial terminó despistándose y cayendo a un profundo barranco en el kilómetro 103 de la Carretera Central, a la altura de la provincia de Huarochirí. Según reportes preliminares, el accidente se produjo tras un triple choque. Al menos cinco personas resultaron heridas tras el fuerte impacto

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el hecho ocurrió durante horas de la madrugada de este viernes 20 de febrero, exactamente en el sector AnchiAlto, distrito de San Mateo de la provincia de Huarochirí.

Es así que, todo ocurrió cuando el bus de la empresa de transporte Expreso Turismo Ticllas SAC se encontraba realizando su recorrido habitual, hasta que de pronto se despistó y terminó cayendo a un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad, generando temor y caos entre los pasajeros que se encontraban a bordo.

Según información policial, dentro de la unidad de placa A3E-957, de color azul plata, habían 60 pasajeros, entre los que habían varios menores de edad. Hasta el lugar de los hechos llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la comisaría de Casapalca con la finalidad de realizar las diligencias correspondientes.

Es así que, en su reporte policial, señalaron que el accidente ocurrió luego de un triple choque en la mencionada zona. El bus habría perdido el control e impactado, en primer lugar contra un auto estacionado y vacío, luego chocó contra una minivan que también terminó desbarrancada al lado de la unidad mayor.

Heridos fueron trasladados al hospital

Cabe mencionar que, de acuerdo a imágenes obtenidas del accidente, se pudo observar que la parte posterior del bus quedó en el fondo del barranco mientras que la cabina resultó orientada hacia abajo, sin embargo, la unidad permaneció parada tras la caída.

Como se mencionó, efectivos PNP de Casapalca asistieron al lugar de los hechos, proporcionando apoyo con unidades vehiculares para efectuar el traslado de los heridos hacia el Hospital de Matucana, en la provincia de Huarochirí. Por otro lado, el tránsito vehicular fue restringido temporalmente, mientras las autoridades realizan las labores de auxilio y el respectivo retiro de las unidades.

De esta manera, se conoció que las autoridades locales de Huarochirí atendieron una emergencia tras un accidente en plena Carretera Central. Según se conoció, cinco personas resultaron heridas, entre ellas, tres son menores de edad.