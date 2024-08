José Cueto a favor de la eliminación de los ministerios de Cultura e Inclusión Social: "Mucha burocracia"

El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, indico que ministerios como el de Cultura e Inclusión Social deberían desaparecer y argumentó que generan "mucha burocracia".

En declaraciones a la prensa, el parlamentario aseguró que es necesario reducir el número de ministerios en el país, los cuales ascienden actualmente a diecinueve. También, propuso que sectores como Cultura vuelvan al Ministerio de Educación y que se concentren áreas como Transporte y Vivienda en un solo ministerio dedicado a la construcción.

Asimismo, el legislador de Honor y Democracia indicó que el Ministerio de Infraestructura debe estar encargado de todas las obras públicas, desde colegios hasta carreteras y puentes.

Como se recuerda, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la creación del nuevo Ministerio de Infraestructura. Este tendría como principal función "planificar, coordinar, formar, ejecutar y supervisar la infraestructura a nivel nacional".

Por otro lado, José Cueto manifestó que está en contra de posibles cambios en el Gabinete y destacó la importancia de que el Ejecutivo maneje estas decisiones con cautela y enfoque, especialmente en temas de seguridad, donde señala la urgencia de concentrarse en combatir la delincuencia.

"Hay una volada de que vendrían ministeriales, a pesar de que también he escuchado a la PCM diciendo que no. Hay que creerle más el Ejecutivo. No sé si sea el momento más adecuado para hacer cambios. Salvo algo muy grave que amerite (...) Lo que me preocupa es que al interior de una institución tan importante, existan estos temas internos de discusiones entre policías y ministro. Ese tipo de problemas es preocupante. Mientras están peleándose ellos, la delincuencia sigue avanzando", sostuvo.