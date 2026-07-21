José Cueto sobre fallo del TC a favor de Cerrón: "Será una piedra en el zapato para el gobierno de Keiko Fujimori"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón ha generado un intenso debate político. El congresista José Cueto manifestó que, aunque esperaba que el máximo tribunal fallara a favor del habeas corpus, no comparte la decisión.

Según afirmó, la presencia de Cerrón en libertad podría convertirse en un factor de presión constante para la gobernabilidad de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Presión para l nuevo gobierno

Cueto explicó que la sentencia del TC responde a un error en la forma judicial y que, al retrotraerse la medida a comparecencia, el proceso contra Cerrón continúa abierto.

"La sentencia lo que marca es un error en la forma judicial. Al final el TC ha hecho caso al hábeas y se retrotrae a comparecencia", señaló en diálogo con Exitosa.

El legislador agregó que, pese a los indicios acumulados en los procesos contra el líder de Perú Libre, la decisión era previsible por los argumentos presentados por su defensa. Sin embargo, expresó su preocupación por el impacto político que podría tener para nuevo gobierno mientras esté en libertad.

"El gran problema de esto es que, y temo, de que, a diferencia del señor Sánchez, es que el señor Cerrón sí va a ser una piedra en el zapato para el gobierno de Keiko".

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el congresista José Cueto, indicó que esperaba que el Tribunal Constitucional anule la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, no obstante, no está de acuerdo con la decisión. Considera que, en libertad, el líder de Perú Libre "será... pic.twitter.com/vJP8TRLM0C — Exitosa Noticias (@exitosape) July 22, 2026

TC anula prisión preventiva contra Cerrón

El fallo del TC se sustenta en el expediente 00117-2026-PHC/TC, donde se concluye que la prisión preventiva contra Cerrón carecía de motivación suficiente y vulneraba derechos fundamentales como la libertad personal y la presunción de inocencia. El tribunal recordó que esta medida es excepcional y no puede convertirse en una sanción anticipada.

Cerrón había sido sometido a prisión preventiva en diciembre de 2023 por incumplir reglas de conducta en un proceso por presunto lavado de activos y organización criminal. Su defensa alegó que las restricciones se revocaron de manera arbitraria y que posteriores fallos de la Corte Suprema lo absolvieron de acusaciones de colusión, modificando sustancialmente el escenario procesal.

Resolución del TC.

Perú Libre celebra y espera reunirse con Cerrón

En contraste con la crítica de Cueto, el congresista Américo Gonza calificó la decisión del TC como una "victoria" para su partido. Aseguró que la prisión preventiva fue un "exceso" judicial y que en los próximos días Perú Libre coordinará cómo reencontrarse con su líder, cuyo paradero aún no ha sido precisado ni por sus allegados ni por su abogado, Humberto Abanto.

Así, mientras sectores de oposición advierten que su libertad podría complicar la gobernabilidad de Keiko Fujimori, sus aliados celebran la decisión como un triunfo frente a lo que consideran una persecución judicial. La figura de Cerrón, lejos de diluirse, vuelve a colocarse como un actor que, según sus críticos, será un factor de tensión en el nuevo gobierno.