21/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional del Programa Vaso de Leche de Lima y Callao con el objetivo de escuchar las principales demandas de las dirigentas de esta organización social y coordinar acciones orientadas al fortalecimiento de dicha iniciativa.

Keiko Fujimori sostuvo una reunión con las dirigentes del Programa Vaso de Leche

Como parte de su agenda, Keiko Fujimori desarrolló una reunión con la senadora electa Martha Moyano, además de dirigentes del 'Vaso de Leche'. Tras el encuentro, la parlamentaria indicó que la lideresa de Fuerza Popular planea aumentar el presupuesto de este programa y otorgar un bono de S/ 500 para las madres de los comedores populares.

El encuentro forma parte de la lista de reuniones que la mandataria electa viene desarrollando con diversos sectores de la sociedad civil antes de asumir oficialmente el Gobierno en su proclamación que se llevará a cabo el 28 de julio.

Publicación de la reunión en las plataformas digitales

Según informó la Oficina de la Presidenta Electa, la reunión permitió conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de las representantes del programa, considerado uno de los principales mecanismos de apoyo alimentario para miles de familias en situación de vulnerabilidad. La conversación que se llevó a cabo el pasado lunes 20 de julio fue publicada en las cuentas oficiales de la mandataria.

"La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional del Programa Vaso de Leche de Lima y Callao para escuchar las principales demandas de sus dirigentas y coordinar acciones para fortalecer este programa", enfatizó en su mensaje a través de las redes sociales.

Asimismo, la presidenta electa, mencionó que se abordaron programas sociales y el impulso de iniciativas de emprendimiento para las mujeres. En ese sentido, Keiko Fujimori destacó la labor de las dirigentas y reafirmó su compromiso de trabajar de manera conjunta con ellas.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional del Programa Vaso de Leche de Lima y Callao para escuchar las principales demandas de sus dirigentas y coordinar acciones para fortalecer este programa.



Se abordó el apoyo a los programas... pic.twitter.com/3H9vuqzqxc — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 21, 2026

Martha Moyano confirma el incremento de presupuesto en el programa

Una de las iniciativas planteadas es incrementar el presupuesto por ración del programa Vaso de Leche de 70 a 90 centavos, con la posibilidad de elevarlo hasta S/ 1, además de implementar un bono de S/ 500 para las madres de los comedores populares.

Finalmente, indicó que existe disposición para el aumento del presupuesto por ración; sin embargo, precisó que la prioridad del Gobierno continúa siendo la atención de las acciones frente al fenómeno de El Niño.