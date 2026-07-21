Abogado de Vladimir Cerrón tras fallo del TC: "Se ha fulminado la prisión preventiva y podrá afrontar el proceso en libertad"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado de Vladimir Cerrón, Humberto Abanto, precisó que la resolución del Tribunal Constitucional ordena restablecer la libertad de su patrocinado. Señaló que la condena impuesta fue arbitraria y demostrada por el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema y que la ejecución de la orden saldría en cuatro días.

Alcances del fallo del proceso de Cerrón

El abogado Humberto Abanto, destacó que el fallo del Tribunal Constitucional "fulmina" dicha medida y explicó que la resolución no modifica el fondo del proceso judicial, sino que permite que su patrocinado afronte el caso en libertad.

"Significa la consolidación de la doctrina del Tribunal Constitucional en el sentido de proteger la libertad personal de los abusos o los excesos de quienes creen que las personas no deben afrontar los procesos de libertad. Lo que ha ordenado es fulminar la prisión preventiva, ósea reestablecer la libertad", fulminó

Consultado sobre los efectos de la resolución, Humberto Abanto precisó que el fallo no cambia el fondo del caso, sino que está relacionado únicamente con la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón.

"No, en el proceso de fondo no significa absolutamente nada, lo único que hace es responderle a Vladimir Cerrón, el derecho que tiene toda persona de afrontar un proceso de libertad particularmente cuando se produce una situación tan confusa como la que él ha vivido", dijo

El siguiente paso legal

Sobre la orden de captura contra Vladimir Cerrón, su defensa legal explicó que primero debe cumplirse la ejecución de la resolución por parte del juzgado de origen.

"En mi opinión creo que tenemos que esperar a la ejecución por parte del juez del Juzgado de Origen, no menos de 3 o 4 días, algo parecido como ocurrió en el caso del indulto del Hábeas Corpus que validó el indulto del señor Fujimori", comentó

Sobre las razones que sustentaron la decisión del Tribunal Constitucional, la defensa de Vladimir Cerrón indicó que el fallo se basó en cuestionamientos a la fundamentación presentada por los jueces ordinarios al momento de imponer la prisión preventiva.

"Dijo que la motivación fue deficiente en el caso de los jueces ordinarios, para no conceder el TC de la prisión habiéndose removido la causa arbitraria que obligó a no cumplir con la comparecencia con restricción", finalizó

De esta manera, la defensa de Vladimir Cerrón sostiene que el fallo del Tribunal Constitucional permite que el líder de Perú Libre afronte el proceso en libertad, aunque aclaró que la decisión no implica una modificación sobre el fondo del caso judicial.