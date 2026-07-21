Congreso: Elección de las mesas directivas de las cámaras de senadores y de diputados será el domingo 26 de julio

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Junta Preparatoria del Congreso de la República se instalará formalmente este viernes 24 de julio desde las 9:00 a. m. para dar inicio el juramento de los 130 diputados y 60 senadores elegidos en las últimas elecciones generales.

La citación fue dada a conocer este martes 21 de julio por el titular de este grupo de trabajo, Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular), elegido en el cargo por ser el senador electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada en el desarrollo de los comicios del pasado 07 de abril.

Mesas directivas de las cámaras de senadores y de diputados será el domingo 26 de julio

En el marco de las funciones de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, luego de su instalación, desde 11:00 a. m. se dará inicio al juramento de los senadores electos del período legislativo 2026-2031. Del mismo modo, los diputados harán lo propio desde las 4:00 p. m.

Asimismo, las elecciones de las mesas directivas de ambas cámaras se llevará a cabo el domingo 26 de julio; en tal sentido, hasta un día antes se podrá presentar las listas de candidatos para el período 2026-2031.

#CongresoInforma | Este viernes 24 de julio, desde las 9:00 a. m., se instalará la Junta Preparatoria del Congreso. La agenda incluye la juramentación e incorporación de los senadores y diputados electos para el período parlamentario 2026-2031.



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Cabe precisar que, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, encargada de está conformada de la siguiente manera:

Miguel Torres Morales (Fuerza Popular) - presidente

(Fuerza Popular) - presidente Cecilia Chacón de Vettori (Fuerza Popular) - vicepresidenta

(Fuerza Popular) - vicepresidenta Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular) - primer secretario

(Fuerza Popular) - primer secretario Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) - segundo secretario

(Partido del Buen Gobierno) - segundo secretario Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) - tercer secretario

(Renovación Popular) - tercer secretario Romina Uribe Sáenz (Partido del Buen Gobierno) - cuarta secretaria

Así será la composición del nuevo Congreso bicameral

El Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados, estando establecida por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Del mismo modo, la Cámara de Senadores tendrá un total de 60 miembros, divididos 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación.

Vale recordar que, según lo dispuesto en la Resolución Legislativa del Congreso N.º 006-2025-2026-CR, el Senado no puede ser disuelto , en concordancia con el artículo 134 de la Constitución Política del Perú.

Por su parte, en el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, también para el período 2026-2031.

De esta manera, se definieron las fechas para el inicio del período legislativo 2026-2027, quedando expeditos para la ceremonia de transmisión de mando del 28 de julio.