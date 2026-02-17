Congresista José Balcázar afirma ser el indicado para asumir la Presidencia: "Tengo la capacidad"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la expectativa por conocer quién será el sucesor de José Jerí como titular del Congreso, y por sucesión, Presidente de la República, uno de los cuatro candidatos presentados oficialmente, José María Balcázar, se mostró optimista y aseguró ser el indicado.

Balcázar asegura estar preparado para asumir la Presidencia

El congresista fue propuesto por Perú Libre ante la Oficialía Mayor esta tarde, luego de que Jerí fuera censurado por mayoría parlamentaria. Las bancadas tuvieron menos de cuatro horas para presentar sus propuestas.

A su salida del Parlamento, Balcázar fue abordado por Canal N, donde sostuvo que el congresista que asuma la Presidencia hasta julio, deberá unir al país de cara a las Elecciones Generales 2026, a realizarse el próximo 12 de abril.

En ese sentido, el legislador de 83 años aseguró que está preparado para convertirse en el próximo jefe de Estado, pese a formar parte del partido de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón.

"Yo creo que el Perú necesita hacer un punto de quiebre para poder garantizar las Elecciones que se nos vienen, y demostrar que este país no está dividido. Hay que juntarlo y yo tengo capacidad para eso", aseveró Balcázar.

Balcázar sostuvo que, cuando presidió la Comisión especial encargada de la selección de candidatos para elección de magistrados del Tribunal Constitucional, se reunió y dialogó "con todas las bancadas" y "sacamos el proyecto adelante". Según dijo, esto fue reconocido internacionalmente.

"¿Por qué ahora no podemos hacer lo mismo desde el Ejecutivo? Es posible, es cuestión de saber consensuar. Hay gente valiosa en todos los sectores, lo que pasa es que estamos divididos", añadió esperanzado.

Al ser consultado respecto a si cree que tenga posibilidad de que este miércoles 18, cuando se lleve a cabo la votación, logre el respaldo de otros grupos, solo indicó que espera tener apoyo. "Lo veremos mañana", expresó.

Polémica por declaraciones sobre matrimonio infantil

José Balcázar también fue abordado sobre controversiales declaraciones suyas en el 2023 sobre el matrimonio infantil, cuando buscó justificarlo indicando que "las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer".

Luego de minimizar la pregunta y evitar responder directamente, el legislador afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto y que no se arrepiente de lo que dijo.

"Yo he sido magistrado por muchos años y sé cuándo hablo dentro de la ley y fuera de la ley. No es arrepentirse, al contrario, yo hablo siempre con propiedad", aseveró.

