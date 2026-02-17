Exreferente de Universitario se rinde ante Alex Valera: "Ahorita es el mejor '9' que tiene Perú"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es un secreto que Alex Valera se ha convertido en una de las figuras principales en Universitario para conseguir el segundo tricampeonato de su historia en las temporadas 2023, 2024 y 2025. Pese a ello, el delantero nacional no ha podido emigrar al extranjero en los últimos años.

Excampeón con Universitario aconseja a Alex Valera

Ante esta situación, un exreferente del actual campeón de la Liga 1 aconsejó al atacante a dejar el país lo más pronto posible, no solo pensando en su crecimiento como jugador, sino también en la Selección Peruana y su futuro cercano.

El exjugador en mención es Rainer Torres quien consideró a Alex Valera como el mejor delantero del fútbol peruano gracias a sus goles anotados en las temporadas anteriores. Pese a ello, entendió al hincha crema quienes a veces critican al atacante por su poca efectividad frente al arco.

"El hincha siempre espera más de todos sus jugadores, es normal. Ahora, Valera hace dos y se falla dos; pero seamos sinceros, si hiciera los cuatro no estaría jugando acá tampoco, sino en otro país. Hay que ser realistas, para lo que es el medio peruano, Valera ahorita es el mejor '9′ que tiene Perú", indicó en 'Estudio Fútbol'.

Seguidamente, el 'Motorcito' precisó que Valera cuenta con una edad ideal para emigrar a una mejor liga pensando en lo mejor para él y para la Selección Peruana ya que a su consideración no hay un 9 para la Bicolor de cara a las próximas Eliminatorias.

Rainer Torres fue campeón con la U en la temporada 2009 y 2013.

"Yo sí diría que a su edad tendría que ir al extranjero por la selección peruana, que no tiene un '9' real para las próximas Eliminatorias. Yo creo que tiene que ver con representación y ofertas. Los '9′ no abundan en el mundo. Pueden ir a cualquier país y '9′ es lo que falta en todos lados, sobre todo uno con buen manejo aéreo, no encuentras así nomás", añadió.

Que Europa sea su techo

Respecto a las ligas donde debería emigrar, Torres afirmó que necesita aspirar a lo más alto posible por lo que sus opciones deberían ser los torneos emergentes de Europa.

"Si estamos hablando de mejorar el nivel en el desarrollo del propio jugador, estamos hablando de ligas mejores a la peruana. Quiere decir europeas, desde francesa, portuguesa, ni qué decir de las cinco grandes que hay en el mundo", finalizó.

En resumen, Rainer Torres recomendó emigrar a Alex Valera lo más pronto posible para que su carrera siga creciendo por su bien y por el de la Selección Peruana.