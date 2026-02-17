Fallece querido exchico reality de 'La Voz' tras luchar contra la depresión: Esto se sabe

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del entretenimiento y de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de un querido cantante y exchico reality de 'La Voz'. Familiares del artista anunciaron que perdió la vida tras luchar contra la depresión.

Muere cantante y exparticipante de 'La Voz'

De acuerdo a los primeros reportes, el cantante que se consolidó como una de las voces destacadas de Bolivia, Leo Rosas, perdió la vida a sus 27 años de edad. Según informaron personas cercanas a su entorno familiar, el artista fue hallado sin vida en su residencia de Santa Cruz.

Alfredo Mendoza, tío del exparticipante de 'La Voz México', el artista boliviano, "sufría depresión" y se encontraba en tratamiento. La noticia dejó desconcertados a sus seguidores y amigos, quienes lo recuerdan por su carisma en el escenario y su vínculo con el público que lo seguía de cerca desde que se consagró subcampeón del programa reality en 2019, donde logró el reconocimiento de grandes figuras como Ricardo Montaner y Belinda.

"Todos nos quedamos sorprendidos (...) Él tenía un problema, sufría depresión, entonces, eso fue lo que sucedió. Parece que ya no pudo y bueno, tuvo este desenlace. (...) Estaba con tratamiento, pero ustedes saben, la depresión es una enfermedad que no se sabe el desenlace. Él estaba trabajando como siempre", dijo el tío del exparticipante de 'La Voz México' para Noticias Bolivisión.

La irremediable pérdida de Leo Rosas causó un remesón en el ámbito artístico de Bolivia y México, ya que también era considerado como representación de la perseverancia, al haberse convertido en un referente para jóvenes artistas bolivianos que sueñan con trascender fronteras.

Última publicación de Leo Rosas en redes

En medio del dolor y pesar por su pérdida, se reveló que Leo Rosas publicó un inesperado mensaje en sus redes sociales, precisamente en Instagram, 18 horas antes de la lamentable noticia. En el post compartido por el exchico reality, se veían imágenes de una cena decorada con pétalos de rosa y velas en forma de corazón.

No se dio a conocer si en aquel momento el artista boliviano se encontraba acompañado o no. Varios artistas se pronunciaron en redes sociales tras conocer la noticia de su deceso. Por ejemplo, la cantante Guisela Santa Cruz escribió: "Leo querido!! Hasta que nos volvamos a ver. Sentido pésame a tu familia".

Por su parte, Yahir, exjurado de 'La Voz México' y coach de Leo Rosas, compartió en sus redes: "No puedo creer esto. Le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a todo Bolivia. Qué triste noticia, talentoso y tremenda persona, mi Leo. Descanse en paz".

Última publicación de Leo Rosas / Yahir, el mentor de Leo en el reality show, le da el último adiós.

¿Quién fue Leo Rosas?

Leo Rosas era originario de Santa Cruz, Bolivia. Desde muy joven mostró inclinación por la música, misma que lo llevó a participar en 'La Voz México', en 2019, donde obtuvo el segundo lugar.

A lo largo de su carrera lanzó sencillos como 'Te amaré' y 'Prefiero tu recuerdo', difundidos en Bolivia, México y Estados Unidos.

La trayectoria de Leo Rosas estuvo signada por la música desde temprana edad, por lo cual su muerte dejó entristecidos a sus familiares, amigos y seguidores que lo conocieron con 'La Voz México'.