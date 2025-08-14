José Jerí anuncia archivamiento de denuncia por presunta violación sexual

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Presidente del Congreso y miembro de la bancada Somos Perú, José Jerí, declaró que se archivó la denuncia en su contra por el presunto delito de violación sexual. El congresista indicó que las pruebas científicas y testimonios descritas por la denunciante resultaron fundamentales para demostrar su inocencia.

Demanda archivada

El legislador, indicó que luego de 8 meses pudo declarar públicamente detalles sobre la demanda. Resaltó que el resultado actual del caso es el mismo que reiteró en distintas oportunidades, haciendo alusión que es inocente de los cargos.

"Hoy luego de casi 8 meses puedo decir públicamente lo que había mencionado ya en reiteradas oportunidades sobre la denuncia principal que se me imputó puedo decir que se ha ratificado lo que ya les había dicho"

Asimismo, reafirmó que no tuvo ninguna participación en el hecho ni directa o indirectamente. Señaló que el veredicto comprobó su total inocencia. "Yo no tuve ningún tipo de participación, yo no tuve ni directa ni indirectamente y se comprueba, con ese pronunciamiento fiscal, mi completa inocencia", detalló.

Explica fundamentos

El congresista explicó que la decisión fiscal se basó en varios elementos clave. "En principio con la declaración de la denunciante en la cual ella describe las características físicas de su presunto agresor que no coinciden con las mías", indicó.

Además enfatizó que que la parte más importante fue la parte científica de las investigaciones y así se pudo esclarecer el caso. "Lo más importante que a nivel científico las pruebas realizadas, encontradas en la señorita denunciante con las mías no coinciden", señaló José Jerí.

Tranquilidad personal y familiar

En ese sentido, el presidente del Congreso afirmó que el archivamiento no solo le brinda paz personal, sino también a su familia y a quienes lo apoyaron duramente en el proceso para poder lidiar aquel suceso.

" Lo cierto es que esta decisión no solamente me deja a nivel personal tranquilo sino que le devuelve la tranquilidad a mi familia a las personas que creyeron en mi y una serie de situaciones que han sido tremendamente complicado poder lidiar"

Afirmó que la decisión fiscal confirma su inocencia y detalló que las declaraciones de testigos, el testimonio de la denunciante y las pruebas científicas respaldaron el archivamiento del caso.

