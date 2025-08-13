Martín Vizcarra "va a demostrar su inocencia", asegura representante de Perú Primero

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, la secretaria general de Formación Política y Fundadora de Perú Primero, Eunice Dextre, indicó, que hasta el momento, no existen pruebas que incriminen a Martín Vizcarra en los presuntos actos ilícitos por los que se lo investiga.

Solo hipótesis

Eunice Dextre indicó que la fiscalía no encontró alguna prueba contundente en todo el tiempo de investigación en contra de Martín Vizcarra por los casos que se le imputan. Además, afirmó que solo son probabilidades e indicios más no de algo que se le pueda vincular.

"Hipótesis de la fiscalía, pero dentro de tanto tiempo de investigación que ha hecho la fiscalía no hay una prueba contundente contra el expresidente Martín Vizcarra. Son indicios, son probabilidades, pero no hay algo que le vincule realmente", señaló la partidaria.

En ese sentido, resaltó que para poder validar las acusaciones el medio de prueba tiene que haber sido aprobado, y según la secretaria general de Política y Fundadora de Perú Primero, solo son dichos.

"¿La teoría de la prueba qué dice? que tiene que ser fehaciente el medio de prueba para haber cometido el delito y hasta el momento son dichos, comentarios", indicó Eunice Dextre

Martín Vizcarra tendrá 5 meses de prisión preventiva según juez.

Asimismo, Eunice Dextre, indicó que no se puede juzgar y tomar a la ligera el comentario que involucra al expresidente viniendo de personas o instituciones que hayan demostrado actos de corrupción. Aseguró que eso no vuelve en delincuente a la persona acusada.

"Y el hecho que una persona o una institución o una empresa que ha tenido ese tipo de mañas diga que le di dinero hace que la otra persona sea delincuente", indicó Eunice Dextre.

Hará su defensa

Por otro lado, la representante de Perú primero resaltó que el proceso debe continuar con normalidad. Además señaló que el expresidente Martín Vizcarra por medio de su defensa logrará apelar al dictamen que dio el juez Jorge Chávez Tamaris.

"Dejemos que el proceso continúe, dejemos que la parte legal del presidente pueda hacer su defensa como corresponde y yo se y estoy segura que va a demostrar su inocencia", precisó la secretaria general.

El expresidente de la república Martín Vizcarra, irá a prisión durante 5 meses luego que el juez Jorge Chávez Tamaris leyera resolución. La secretaria general de Formación Política y fundadora de Perú Primero aseguró que no se quedará con los brazos cruzados y él podrá demostrar su inocencia apelando.