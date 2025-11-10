José Jerí anuncia gira nacional de tres meses por todas la regiones del país: "Para escuchar las preocupaciones y expectativas"

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí Oré asistió este lunes 10 de noviembre a la Institución Educativa N.º 2026 Simón Bolívar en Comas para llevar a liderar la ceremonia de izamiento del pabellón nacional, tal como lo dispuso el Gobierno en la reciente actualización del estado de emergencia.

Tras el acto protocolar, en compañía del alcalde distrital, Ulises Villegas, personal administrativo, docentes y alumnos del colegio, el mandatario anunció una gira de aproximadamente tres meses por el interior del país para conocer sus realidades y necesidades.

(Noticia en desarrollo...)