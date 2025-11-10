RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Desde Comas

José Jerí anuncia gira nacional de tres meses por todas la regiones del país: "Para escuchar las preocupaciones y expectativas"

El presidente José Jerí Oré asistió esta mañana a un colegio en Comas para llevar a cabo el izamiento del pabellón nacional. Asimismo, anunció el inicio de una gira por tres meses por el interior del país.

José Jerí asistió esta mañana a Comas a izar el pabellón nacional.
10/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/11/2025

El presidente José Jerí Oré asistió este lunes 10 de noviembre a la Institución Educativa N.º 2026 Simón Bolívar en Comas para llevar a liderar la ceremonia de izamiento del pabellón nacional, tal como lo dispuso el Gobierno en la reciente actualización del estado de emergencia.

Tras el acto protocolar, en compañía del alcalde distrital, Ulises Villegas, personal administrativo, docentes y alumnos del colegio, el mandatario anunció una gira de aproximadamente tres meses por el interior del país para conocer sus realidades y necesidades.  

(Noticia en desarrollo...)

