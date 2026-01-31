Congreso: Susel Paredes propone que comandante general de la PNP permanezca por plazo fijo de 2 años

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la República, Susel Paredes, presentó un proyecto de ley que modifica la permanencia en el cargo del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) por un periodo fijo de dos años.

El proyecto además modifica otros parámetros para el nombramiento para acceder a este cargo basados en la antigüedad, el grado y la meritocracia.

Periodo fijo de dos años

El Proyecto de Ley N° 13864/2025-CR presentado por la congresista Paredes busca que establecer un plazo de permanencia fijo para el comandante general de la PNP, máxima autoridad de la institución policial.

Con el fin de fortalecer la institucionalidad y la meritocracia en la Policía Nacional, se propone que el comandante general este sujeto a una rendición de cuentas y se evalúe su desempeño en criterios técnicos y metas verificables.

Por otro lado, el proyecto busca que el comandante general esté sujeto a evaluación semestral sustentada en indicadores objetivos. Ello, con el fin de que la institución policial recupere la competitividad basada en resultados a favor de la ciudadanía.

Entre uno de los puntos, se busca garantizar el bienestar al interior de la institución dando paso a la realización personal y profesional "basado en el cumplimiento consciente de sus funciones y no a través del castigo", precisa el documento.

Plazo fijo de 2 años

Para garantizar la eficacia del comandante general de la PNP basada en resultados factibles en la lucha contra el crimen, se precisa que sea elegido entre los tres oficiales generales de armas más antiguos en actividad, con el grado de teniente general y permanezca en el cargo por un plazo de dos años.

"El Comandante General de la PNP es designado por el Presidente de la República, a propuesta del Ministro del Interior, entre los tres Oficiales Generales de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en el grado de Teniente General, en estricto orden de antigüedad del escalafón de oficiales; por un periodo de dos años."

El periodo fijo busca que se reduzca la alta rotación de los comandantes. Según el documentó más de 10 han pasado por el cargo durante los últimos años.

La propuesta también incluye las causales por las que puede ser cesado del cargo antes de cumplir el periodo fijo: por muerte, por renuncia al cargo y solicitud de pase a retiro, por incapacidad física permanente y por incurrir en una falta muy grave según el régimen disciplinario.

Para garantizar resultados íntegros, la congresista Susel Paredes propone que el comandante general de la Policía Nacional permanezca en el cargo por un plazo fijo de dos años.