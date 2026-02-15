José Jerí: Comisión de Fiscalización debate este lunes 16 de febrero pedido de facultades investigadoras por el caso 'Chifagate'

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización del Congreso debatirá este lunes 16 de febrero el informe sobre las indagaciones preliminares correspondiente a las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí como los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Como se recuerda, tras revelarse el caso denominado 'Chifagate', el mencionado grupo de trabajo parlamentario procedió a indagar el hecho que ha puesto en tela de juicio la continuidad del mandatario en el cargo, puesto que, le ha valido un Pleno Extraordinario en el Parlamento para este martes 17 de febrero, donde la representación nacional decidirá su continuidad o no en Palacio de Gobierno.

Decidirán pedir facultades de comisión investigadora

Es importante recodar que, tal anunció lo realizó el propio titular de la Comisión, Elvis Vergara (Acción Popular), ante los serios cuestionamientos al jefe de Estado por sus encuentros fuera de agenda, a fin de esclarecer el hecho registrado entre diciembre del 2025 y enero del 2026.

De acuerdo con la agenda de la décimo quinta sesión extraordinaria, las conclusiones y recomendaciones del informe propone solicitar facultades de comisión investigadora al Pleno del Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Política y el artículo 88 del Reglamento del Congreso, para continuar con las investigaciones que vienen llevando a cabo.

Cabe señalar que, en su declaración del 21 de enero, el presidente Jerí descartó cualquier acto de corrupción en medio de las reuniones con Zhihua Yang en un chifa de San Borja y el Market Capón en el Centro de Lima.

Por su parte, el ciudadano oriental no acudió al llamado de la Comisión del pasado 11 de febrero al señar que es "ciudadano extranjero"; mientras que, Ji Wu Xiaodong (investigado por tala de árboles en la Amazonía) sostuvo "desconocer al mandatario" y que solo estuvo presente en dicho encuentro entre Jerí y Yang como "traductor".

Congreso decidirá la suerte de José Jerí este martes 17 de febrero

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, convocó para martes 17 de febrero a las 10:00 a. m., a un Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura formuladas por diversos legisladores contra José Jerí.

La convocatoria se da luego de horas de controversia tras la presentación de la primera moción presentada el jueves 12 de febrero, debido a que, de las 81 firmas presentadas, solo 29 firmas habían sido reconocidas por el sistema del RENIEC.

Momentos antes de darse a conocer la convocatoria oficial, la bancada de Renovación Popular señaló que personal técnico del Congreso habría contabilizado las firmas válidas necesarias para llamar al Pleno.

De esta manera, la Comisión de Fiscalización del Congreso busca intensificar su investigación en el caso que podría ser el origen de la destitución de José Jerí.