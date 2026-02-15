JNE fija fechas de debates presidenciales: Estos son los días y el formato inédito que tendrá

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó las fechas de realización de los debates presidenciales 2026. En un formato inédito, los 36 candidatos a llegar a Palacio de Gobierno presentarán sus propuestas de gobierno ante la ciudadanía los días 23, 24 y 25 de marzo; y 30 y 31 de marzo y 1 de abril.

El Director Nacional de Educación del JNE, Carlos Vilela, confirmó los días de ambas jornadas tras llevarse a cabo la primera reunión de coordinación con los representantes de los partidos políticos, el último viernes 13 de febrero en su sede institucional.

¿Cómo será el formato de los debates?

Debido a la cantidad inédita de candidatos habilitados a participar en la jornada democrática del domingo 12 de abril, la presentación de sus planes se realizarán en bloques de 12 aspirantes políticos por día, a fin de que puedan dar a exponer sus proyectos de forma equitativa a nivel nacional.

"Entonces, cada día habrá un grupo de 12 que justamente ellos estarán divididos por bloques para que puedan exponer diversos temas en esa primera semana y, la siguiente semana, también otro bloque de 12 candidatos que justamente no van a coincidir en ese segundo bloque, van a ser diferentes", sostuvo el funcionario.

El #DebatePresidencialJNE con la participación de los 36 candidatos presidenciales se realizaría en dos grandes jornadas: la primera, los días 23, 24 y 25 de marzo, y la segunda, el 30 y 31 de marzo y 1 de abril, anunció el Director Nacional de Educación del JNE, Carlos Vilela. pic.twitter.com/KF8CdSEiqi — JNE Perú (@JNE_Peru) February 14, 2026

Del mismo modo, también anunció que se realizarían debates complementarios entre los candidatos a diputados, senadores y al Parlamento Andino; así mismo, sostuvo que se realizarían debates regionales de las agendas parlamentarias. Ambas jornada están previstas a realizarse este mes de febrero.

Partidos políticos ya saben su ubicación en la cédula de sufragio

En un acto público llevado a cabo el jueves 12 de febrero, la ONPE realizó el sorteo de ubicación en la cédula de votación de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales.

Tal como se recuerda, la cédula de votación en la que más de 27 millones de peruanos elegirán al nuevo (a) presidente (a), senadores, diputados y parlamentarios andinos tiene 42.00 centímetros de ancho por 21.00 centímetros de largo, pudiendo extenderse hasta un máximo de 44.00 cm de largo.

Para el caso de la segunda vuelta electoral, esta tendrá una medida de 21.00 cm de ancho por 15.00 cm de largo, en orientación horizontal y consignará el nombre de la organización política, el logo del partido o alianza y la foto del candidato/a presidencial. A continuación, te mostramos la ubicación de los 36 partidos políticos en la cédula electoral de las elecciones generales 2026:

Alianza Electoral Venceremos Partido Patriótico del Perú Partido Cívico Obras Frepap Partido Demócrata Verde Partido del Buen Gobierno Perú Acción PRIN Partido Progresemos Partido Sí Creo Partido País Para Todos Partido Frente de la Esperanza Partido Perú Libre Partido Ciudadanos por el Perú Primero La Gente Partido Juntos Por el Perú Partido Podemos Perú Partido Democrático Federal Partido Fe en el Perú Partido Integridad Democrática Partido Fuerza Popular Alianza Para el Progreso Partido Cooperación Popular Ahora Nación Libertad Popular Un Camino Diferente Avanza País Perú Moderno Partido Perú Primero Salvemos al Perú Partido Somos Perú APRA Partido Renovación Popular Partido Demócrata Unido Perú Partido Fuerza y Libertad Partido de los Trabajadores y Emprendedores Partido Unidad Nacional Partido Morado

De esta manera, los órganos electorales continúan con sus acciones previas, a fin de que las elecciones generales se lleven de manera transparente en el marco de la ley.