JNE fija fechas de debates presidenciales: Estos son los días y el formato inédito que tendrá

El Jurado Nacional de Elecciones determinó, que los debates presidenciales 2026 serán los días 23, 24 y 25 de marzo; y 30 y 31 de marzo y 1 de abril.

JNE fijó fechas de debates presidenciales 2026.
15/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/02/2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó las fechas de realización de los debates presidenciales 2026. En un formato inédito, los 36 candidatos a llegar a Palacio de Gobierno presentarán sus propuestas de gobierno ante la ciudadanía los días 23, 24 y 25 de marzo; y 30 y 31 de marzo y 1 de abril.

El Director Nacional de Educación del JNE, Carlos Vilela, confirmó los días de ambas jornadas tras llevarse a cabo la primera reunión de coordinación con los representantes de los partidos políticos, el último viernes 13 de febrero en su sede institucional.

¿Cómo será el formato de los debates? 

Debido a la cantidad inédita de candidatos habilitados a participar en la jornada democrática del domingo 12 de abril, la presentación de sus planes se realizarán en bloques de 12 aspirantes políticos por día, a fin de que puedan dar a exponer sus proyectos de forma equitativa a nivel nacional.

"Entonces, cada día habrá un grupo de 12 que justamente ellos estarán divididos por bloques para que puedan exponer diversos temas en esa primera semana y, la siguiente semana, también otro bloque de 12 candidatos que justamente no van a coincidir en ese segundo bloque, van a ser diferentes", sostuvo el funcionario. 

Del mismo modo, también anunció que se realizarían debates complementarios entre los candidatos a diputados, senadores y al Parlamento Andino; así mismo, sostuvo que se realizarían debates regionales de las agendas parlamentarias. Ambas jornada están previstas a realizarse este mes de febrero.

Partidos políticos ya saben su ubicación en la cédula de sufragio

En un acto público llevado a cabo el jueves 12 de febrero, la ONPE realizó el sorteo de ubicación en la cédula de votación de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales.

Tal como se recuerda, la cédula de votación en la que más de 27 millones de peruanos elegirán al nuevo (a) presidente (a), senadores, diputados y parlamentarios andinos tiene 42.00 centímetros de ancho por 21.00 centímetros de largo, pudiendo extenderse hasta un máximo de 44.00 cm de largo.

Para el caso de la segunda vuelta electoral, esta tendrá una medida de 21.00 cm de ancho por 15.00 cm de largo, en orientación horizontal y consignará el nombre de la organización política, el logo del partido o alianza y la foto del candidato/a presidencial. A continuación, te mostramos la ubicación de los 36 partidos políticos en la cédula electoral de las elecciones generales 2026:

  1. Alianza Electoral Venceremos
  2. Partido Patriótico del Perú 
  3. Partido Cívico Obras
  4. Frepap 
  5. Partido Demócrata Verde
  6. Partido del Buen Gobierno 
  7. Perú Acción 
  8. PRIN 
  9. Partido Progresemos 
  10. Partido Sí Creo 
  11. Partido País Para Todos 
  12. Partido Frente de la Esperanza
  13. Partido Perú Libre
  14. Partido Ciudadanos por el Perú
  15. Primero La Gente 
  16. Partido Juntos Por el Perú 
  17. Partido Podemos Perú 
  18. Partido Democrático Federal 
  19. Partido Fe en el Perú 
  20. Partido Integridad Democrática 
  21. Partido Fuerza Popular 
  22. Alianza Para el Progreso 
  23. Partido Cooperación Popular
  24. Ahora Nación 
  25. Libertad Popular 
  26. Un Camino Diferente
  27. Avanza País 
  28. Perú Moderno 
  29. Partido Perú Primero 
  30. Salvemos al Perú 
  31. Partido Somos Perú
  32. APRA 
  33. Partido Renovación Popular 
  34. Partido Demócrata Unido Perú 
  35. Partido Fuerza y Libertad
  36. Partido de los Trabajadores y Emprendedores
  37. Partido Unidad Nacional 
  38. Partido Morado

De esta manera, los órganos electorales continúan con sus acciones previas, a fin de que las elecciones generales se lleven de manera transparente en el marco de la ley. 

