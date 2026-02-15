Congresista Segundo Montalvo solicita priorizar vacancia contra presidente Jerí en pleno del martes 17

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la convocatoria a Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura contra el presidente José Jerí, el congresista Segundo Montalvo solicitó se incluya y priorice en agenda su pedido de vacancia por permanente incapacidad moral.

Moción de vacancia debe ser debatida antes que cualquier otra

El titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, citó a la sesión extraordinaria este martes 17 de febrero a las 10:00 a.m., luego de horas previas de controversia, donde había declarado como válidas solo 29 de 81 firmas que solicitaron esta sesión.

La causal indicada ha sido utilizada frecuentemente por el Parlamento para vacar, finalmente, a los últimos expresidentes de nuestro país: Dina Boluarte, Pedro Castillo y Martín Vizcarra.

Montalvo sustentó este pedido "con carácter de urgente" en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso de la República, que dicta que una moción de vacancia debería ser debatida antes que cualquier otra.

"Según el artículo 89-A del texto legal del Reglamento, la moción de vacancia 'tiene preferencia en el Orden del Día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda'. Esta disposición no distingue entre sesiones ordinarias o extraordinarias", escribió Montalvo.

Asimismo, el legislador de Perú Libre sostuvo que no es necesario que el oficio presentado remitido a Rospigliosi, donde se consignaron 81 firmas, haya incluido este pedido de priorización de la vacancia, pues "basta que el pedido cumpla con las exigencias reglamentarias" (porcentaje mínimo de firmas y debida fundamentación).

"Por lo tanto, su tratamiento prioritario no depende la voluntad política e quien solicitó la sesión extraordinaria, sino que responde a un mandato reglamentario imperativo", agregó.

Rospigliosi cita Pleno para debatir censura contra Jerí

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, oficializó este viernes la convocatoria a un Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura contra el mandatario interino José Jerí.

La decisión se formalizó tras la recepción del informe de la Oficialía Mayor, programando la sesión para el próximo martes 17 de febrero de 2026 en el Auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, debido a que el hemiciclo principal se encuentra en refacciones por la próxima instalación del sistema bicameral.

La convocatoria se da luego de horas de controversia, en los que Rospigliosi había declarado que solo 29 firmas habían sido reconocidas por el sistema del RENIEC. Sin embargo, el nuevo informe habilita ahora el debate parlamentario sobre la continuidad de Jerí.

