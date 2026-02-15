Fiscalía abre investigación contra Rafael López-Aliaga por presunta destrucción de casonas históricas por obras

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el candidato Rafael López-Aliaga por presuntamente permitir la destrucción y alteración de bienes culturales por nuevas obras. El exalcalde deberá acudir a una audiencia en Fiscalía.

Ello tras darse a conocer que su gestión municipal ordenó la demolición de casonas históricas en el Centro de Lima dentro de un complejo de edificios denominado Proyecto Qantua, de la empresa inmobiliaria Grupo Lar, rompiendo con el esquema arquitectónico tradicional.

Los trabajos de demolición de los predios de alto valor se vienen desarrollando en la cuadra 10 del jirón Azángaro, en Cercado de Lima, donde se incluye el letrero "Hombres trabajando". Anteriormente, en este punto, se ubicaban casonas que contaban con patrimonio cultural.

Ante ello, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra el líder de Renovación Popular por la presunta destrucción y alteración de bienes culturales.

De acuerdo a lo señalado en el documento de la denuncia, el también candidato a la Presidencia de la República no activó los mecanismos de protección necesarios para evitar el desmantelamiento de estos inmuebles.

Rafael López Aliaga habría permitido demolición de casonas históricas por obras privadas.

Esta investigación fiscal apunta directamente a determinar si existió un beneficio económico directo a terceros al permitir estas obras privadas sobre suelos protegidos.

Cabe precisar que Rafael López-Aliaga ya había sido citado por primera vez por la Fiscalía el pasado 15 de diciembre por la misma causa. Sin embargo, el exburgomaestre no asistió a esta audiencia y tampoco justificó los motivos de su ausencia.

Una nueva citación dentro del caso se dará mañana lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana, según programó la Fiscalía. De esta forma, se iniciará la investigación en torno a cómo se ejecutó e inició esta obra y si es que habría implicancia en favorecer a terceros en obras privadas, sobretodo en suelos protegidos.

