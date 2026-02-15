José Luna tras multitudinaria marcha en Pucallpa : El próximo 28 de julio se pagará el bono ONP

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El 28 de julio de este año se empezará a pagar el bono ONP en todo el Perú, anunció José Luna, candidato presidencial de Podemos Perú, al recalcar que este es dinero de los trabajadores que el gobierno no quiere devolver.

"Entregaremos el bono ONP que hemos peleado que no quieren devolver a todos los peruanos. Lo hemos ganado en el Congreso, en el Tribunal Constitucional, pero el gobierno no quiere entregar. El 28 de julio empezamos a pagar los bonos ONP de todo el Perú porque es plata de los trabajadores", recalcó desde Pucallpa, tras participar en una multitudinaria marcha de más de 20 cuadras por toda la ciudad.

De igual modo, Luna Gálvez sostuvo que es urgente reformar el sistema previsional para lograr que el 80% de independientes e informales, entre ellos los agricultores, comerciantes, los mototaxistas, puedan tener una pensión digna.

"A todos los mototaxistas, todos los taxistas, los comerciantes, los agricultores, todos lo que reciben un pago por recibo, le cargan al pan, el kilo de azúcar, la cerveza, el combustible que compran les cargan con 18%, ¿qué hacen con ese dinero?, ¿qué le están dando? ¿Quién ha pensado en la pensión para ese mototaxista de más de 70 años?", cuestionó.

Centro pragmático

En este mitin, Pepe Luna dijo los gobiernos de turno han sido centralistas y de oficinas, no se han preocupado por lo que pasa en las provincias del Perú, y ante ello, se ha preparado por 25 años para enfrentar a los poderosos y darles a todos los peruanos la igualdad de oportunidades y el pago de la deuda social.

"Los convoco a reflexionar, quién va a ser el cambio que el Perú, que Pucallpa necesita, sino son tus propios hijos. Nos juntamos con todos los provincianos para fundar nuestro partido, Podemos Perú. Nos hemos preparado más de 25 años", recalcó.

Así también se calificó en lo económico como centro pragmático. "Yo no soy de derecha o de izquierda. Yo soy un centro pragmático, pero bien preparado y a mí no me vas a venir a tomar el pelo de tonto", explicó.

José Luna Gálvez en Pucallpa.

Formación de jóvenes

Además, indicó que su gobierno fomentará la agroindustria, y formar profesionales que enfrenten los retos para lograr el desarrollo del país y para ello promoverá el incremento de vacantes en universidades y creará colegios politécnicos.

"Tenemos que fomentar la agroindustria, tenemos que crear colegios politécnicos para que nuestros hijos sean preparados técnicamente para asumir la agroindustria; eso es lo que tenemos que hacer. Debemos invertir en formar los próximos que van a dirigir la transformación de Pucallpa y del país. Tenemos que aumentar las vacantes de la Universidad Nacional para que se formen más ingenieros especializados", sostuvo.

De igual modo, ratificó que en su gobierno el Perú crecerá al 7% del Producto Bruto Interno y para eso necesitamos vías de comunicaciones, como carreteras verdaderas, ferrocarriles, entre otros.

Título de propiedad

De otro lado, confirmó su compromiso de entregar 2 millones y medios de títulos de propiedad en asentamientos humanos y zonas rurales para proteger sus viviendas, chacras y terrenos.

"Les niegan los títulos de propiedad, ese ese papelito, para esa vivienda que han construido con gran sacrificio y esfuerzo. Yo sé porque no le diste títulos de propiedad, porque ese capital en conjunto supera el capital del banco más grande del Perú. Son más de 80 mil millones de dólares que suman todas las propiedades sin título de propiedad. Tenemos capital, tenemos propiedad, que nos permitiría hacer un negocios, falta conocimiento y falta que ingrese un gobierno que piense en ello. Vamos a que se reconozca los años de sacrificio y esfuerzo que han hecho construyendo su patrimonio", indicó.

De otro lado, Cecilia García dio un discurso cargado de emoción, al recordar su infancia y el sacrificio de su madre para que ella pudiera estudiar y tuviera un futuro mejor.

También recalcó que el Perú requiere una revolución que permita que el Estado pague la deuda social y brinde la oportunidad a los jóvenes para que tengan su vivienda, entregar título de propiedad para los asentamientos humanos y los jubilados tengan una pensión digna.

José Luna Gálvez en Pucallpa.

Por su parte, Raúl Noblecilla destacó la necesidad de acabar los abusos de los grandes grupos económicos, brindar igualdad de oportunidades a todos los peruanos, y enfrentar la corrupción "que nos está robando la salud", en alusión al incremento de costos de las obras paralizadas del Hospital Regional de Ucayali.

Previo a sus declaraciones, Pepe Luna, con los candidatos a las vicepresidencias, Cecilia García y Raúl Noblecilla, así como los candidatos de la región a senadores y diputados, participaron en la multitudinaria "Marcha por la paz".

Montados en mototaxis, Pepe Luna y los candidatos de Podemos Perú lideraron la movilización de más de 20 cuadras que inició en la Plaza Micaela Bastidas, siguió por la Av. Centenario, y de ahí a los jirones Tarapacá y San Martín hasta llegar a la plaza del asentamiento humano 11 de julio, donde se realizó un mitin con la masiva participación de los ciudadanos pucallpinos.