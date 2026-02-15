Alcalde de Chorrillos defiende cierre de playa Agua Dulce: "La Defensoría está fuera de la realidad"

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, defendió la medida de cerrar la playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero y respondió a la Defensoría del Pueblo por el comunicado que emitió contra la acción municipal.

Buscan una playa saludable

El burgomaestre, en diálogo con Exitosa, lamentó el comunicado en el que la Defensoría rechazó el cierre de la playa al considerar que es un espacio público que debe tener un libre acceso.

"Lamento mucho el comunicado porque al parecer la Defensoría no ha visto la cruda realidad que tenemos todos los días y lo que yo hago es mantener la salubridad del distrito y de la playa misma", sostuvo.

Continuó señalando que las afirmaciones realizadas por la institución están "desconectadas de la realidad", pues indicó que no son conscientes de la terrible contaminación que hay en la playa.

"La Defensoría, al parecer, está fuera de la realidad. Los invito mas bien a que vengan aquí a ayudarnos a limpiar la playa", sentenció.

Asimismo, aseguró que los resultados de la medida se irán dando poco a poco. Consideró que se ha dado un primer paso mediante una acción que nunca antes se había dado pero que, espera, se genere consciencia pero afirmó que se fortalecerá la fiscalización.

"Después de una jornada de trabajo probablemente tengamos de 15 a 20 toneladas [de basura] porque hoy no hay visitantes, así que se ha reducido la cantidad de basura. Lo que intentamos es ahorrar la cantidad que comúnmente se reunía. Tenemos a comerciantes trabajando con nosotros, que son parte fundamental del trabajo de limpieza pública", expresó.

Comunicado de la Defensoría del Pueblo

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo autónomo realizó una publicación en donde expresó su rechazo hacia esta disposición anunciada desde hace unos días y que generó incertidumbre en la población.

"Municipalidad de Chorrillos no debe restringir el derecho al libre acceso a la playa de Agua Dulce, sí debe mantener las playas de su jurisdicción en condiciones adecuadas para los veraneantes", escribieron en su publicación realizada este sábado 14 de febrero.

Es así que, la Defensoría recordó el derecho al libre acceso a las playas, precisando que no se puede restringir aquello. Asimismo, señalaron que la Municipalidad de Chorrillos debe asumir su responsabilidad en torno a la limpieza y mantenimiento de la misma, por lo que rechazaron que se traslade la responsabilidad solo a la ciudadanía que asiste a las playas.

Es por ello que el alcalde de Chorrillos defendió el cierre de la playa Agua Dulce y aseguró que la Defensoría del Pueblo está fuera de la realidad al no notar la tremenda contaminación.