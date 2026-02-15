Elecciones 2026: Pacto Ético Electoral saluda acciones correctivas de partidos sobre la franja electoral

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral saludó las acciones correctivas que tomaron las organizaciones políticas ante la denuncia de un presunto uso irregular de la franja electoral.

Actos de autorregulación

A través de dos comunicados el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se dirigió a las organizaciones políticas y candidatos de cara a las Elecciones Generales 2026, en los que resaltó la transparencia en el uso de bienes públicos y el respeto en los debates políticos.

En el primer pronunciamiento, la entidad felicita el "accionar correctivo y oportuno" de diferentes organizaciones políticas con el fin de aclarar y transparentar el uso del dinero público asignado para la franja electoral.

"Resaltamos que actos de autorregulación, como estos, en aras de la preservación de la transparencia y la integridad del proceso electoral se alinean con los valores del Pacto Ético Electoral y los valores cívicos, constitucionales y democráticos que este contiene", señalan.

Mediante el segundo pronunciamiento, se habló de la preservación del respeto en los debates políticos, pues el Tribunal tomó conocimiento de expresiones vertidas entre las candidatas Paola Martínez, de Renovación Popular, y Gahela Cari, por Juntos por el Perú y de Richard Cisneros, de Demócrata Verde, con Luis Miguel Caya, del Partido Aprista Peruano. En ese sentido el organismo calificó los debates como "lesivas a la dignidad y bienestar personal".

Asimismo, se mencionaron las declaraciones del candidato Carlos Tubino, de Fuerza Popular, sobre el embarazo infantil producto de violación, considerándolas inadecuadas.

Es por ello que el Tribunal recordó que el Decálogo del Pacto Ético Electoral establece "el debe de conducir la participación política conforme a los valores democráticos y principios constitucionales, rechazando toda forma de agresión, descalificación personal o manifestación que pueda afectar la dignidad de las personas, así como cualquier expresión que pueda ser percibida como discriminatoria o excluyente".

Tribuna exhorta a candidatos

Tras lo antes señalado, el Tribunal exhortó a los partidos y candidatos a mantener un dialogo respetuoso, inclusivo y digno; reafirmar el compromiso ético y abstenerse de conductas que vulneren derechos fundamentales, promover la deliberación pública basada en propuestas y argumentos, fomentar conductas acordes con los principios del pacto y reconocer el rol de los medios en espacio de diálogo plural.

"El Tribunal de Honor subraya que la vigencia efectiva del Pacto Ético Electoral no se agota en su suscripción formal, sino que exige una observancia constante y concreta en la práctica política cotidiana. La identificación de hechos específicos permite a la ciudadanía reconocer los estándares de conducta esperados y fortalece la cultura democrática basada en el respeto, la inclusión y la dignidad humana", indicaron.

