José Jerí: "Dirigir al Perú desde Lima es un error que históricamente han cometido muchos gobernantes"

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Perú, José Jerí Oré, junto a su Gabinete Ministerial, llegó este martes 11 de noviembre a la región Huánuco, para dar inicio a su gira regional que busca conocer las realidades y necesidades de todos los departamentos del país y la de sus pobladores.

Durante su discurso ofrecido en el colegio Leoncio Prado, el jefe de Estado dejó en claro que está en contra del centralismo político, al cuestionar que sus antecesores hayan intentado dirigir al país desde Lima y no desde el interior el país, sin atender así, las problemáticas que aquejan desde el lugar de los hechos.

Reafirma posición de conocer la realidad nacional desde las provincias

El mandatario reafirmó lo anunciado ayer en una actividad en Comas, donde refirió que su "formación es descentralista"; por lo tanto, dejó a entrever que su recorrido por todo el país será para sentir y atender las problemáticas que los afectan en su desarrollo y calidad de vida de su población.

"Dirigir al Perú desde Lima es un error que históricamente han cometido muchos gobernantes, un error que nuestro Gobierno jamás caerá, por eso estamos el día de hoy acá", afirmó.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente de la República, José Jerí, aseguró que muchos gobernantes han cometido un "error histórico" al dirigir al Perú desde Lima.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/K7GuLKkQkL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 11, 2025

Es importante señalar que, la visita del Ejecutivo a la mencionada ciudad es también como parte del IX Consejo de Estado Regional, siendo el primer viaje del mandatario como parte de la política de diálogo con la población que adoptó desde que asumió el cargo el pasado 10 de octubre tras la vacancia de Dina Boluarte por parte del Congreso.

Percibe sueldo de congresista

Durante una entrevista para América TV, la noche del lunes 10 de noviembre, el jefe de Estado reveló que sigue manteniendo su sueldo como congresista, mas no la nueva cifra que determinó la administración de la expresidenta en julio último, la cual asciende a S/ 35 568. Sobre una actualización que pueda hacer en un futuro, no la descartó; sin embargo, fue claro en decir que hay "temas urgentes" que atender.

Con referente a la escala remunerativa de los altos funcionarios del Estado, el presidente ratificó su postura en que debe ser proporcional, a fin de no afectar la estabilidad fiscal y de manera "muy inteligente", escuchando las opiniones técnicas sobre las implicancias que conlleva los elevados gastos por concepto de remuneraciones.

"Tiene que englobarse en una política, como lo dije en el Congreso de la República en su momento, tiene que ser una análisis completo. Antes decía de dejarlo encaminado, ahora podemos aprobarlo y tener una escala que sea proporcional, desde la máxima autoridad para abajo", puntualizó.

El jefe de Estado marca una postura a su antecesora, quien, junto a su entonces Gabinete Ministerial, defendieron el aumento del sueldo presidencial en medio de la crisis económica y de inseguridad que atraviesa el país. El Congreso no fue ajeno al nuevo salario para mandatarios, diversos legisladores presentaron sendos proyectos de ley para derogar dicho aumento.

De esta manera, José Jerí cuestionó el centralismo de los anteriores gobernantes y el monto del nuevo salario para los mandatarios, motivo por el cual no adecuó el monto de su remuneración a un mes de asumir el cargo.