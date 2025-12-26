Familia de Carlos Anderson realizará honras fúnebres privadas y descarta protocolo del Congreso

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La muerte del congresista Carlos Anderson Ramírez generó conmoción en el Parlamento y en la opinión pública. Sin embargo, el aspecto más relevante tras conocerse su deceso fue el pedido expreso de sus familiares: mantener las honras fúnebres en el ámbito privado y descartar cualquier protocolo oficial en el Congreso.

En diálogo con Exitosa, el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, confirmó que la familia solicitó que no se realice ningún acto cívico en el hemiciclo, decisión que debe ser respetada, subrayando la necesidad de guardar consideración en un momento de duelo.

"La familia ha pedido que las ceremonias sean privadas, por lo que no habrá protocolo en el Congreso", señaló.

Licencias por enfermedad

Rospigliosi también explicó que Anderson había presentado varias licencias en los últimos meses debido a problemas de salud, hasta que se enteraron de su muerte.

"Ya en el último tiempo él estuvo bastantes veces con licencia porque lamentablemente estaba enfermo y ahora nos hemos enterado de su sensible deceso", declaró en Exitosa.

Aunque la naturaleza de la enfermedad no ha sido revelada oficialmente, se conocía que el parlamentario enfrentaba dificultades médicas que lo alejaron de sus funciones en repetidas ocasiones. Pese a ello, Rospigliosi destacó su preparación académica y su actitud crítica, recordando que, aunque no pertenecía a ninguna bancada, mantuvo un rol activo en el Legislativo.

El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez por su sensible fallecimiento.



Que en paz descanse. pic.twitter.com/U7Av7bkNjb — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 26, 2025

El protocolo en caso de fallecimiento

Cuando un congresista peruano fallece en funciones, el Parlamento suele realizar un acto cívico en el hemiciclo, con discursos de homenaje y la presencia de autoridades. Posteriormente, se comunica al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para acreditar al accesitario correspondiente.

En este caso, el protocolo quedó suspendido por decisión familiar, lo que marca una diferencia respecto a otros fallecimientos de parlamentarios en funciones. La prioridad, según Rospigliosi, es respetar la voluntad de los deudos.

La vacante y el accesitario

La partida de Anderson deja una curul vacante que deberá ser ocupada por un accesitario de la lista de Podemos Perú por Lima, partido con el que fue elegido en 2021. Anderson ingresó al Congreso con 14,052 votos preferenciales, y la candidata con mayor votación después de él fue Judith Laura Rojas, con 11,493 votos, quien aparece como la opción más probable para asumir el escaño.

El fallecimiento de Carlos Anderson abre un proceso institucional marcado por la sensibilidad de su familia y la necesidad de respetar su decisión de mantener las honras en privado. Mientras tanto, el Congreso deberá seguir el procedimiento para cubrir la vacante, en un contexto donde la figura de Anderson será recordada por su independencia y su voz crítica dentro del Legislativo.