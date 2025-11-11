RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Ruth Luque sobre Gobierno de José Jerí: "Es mucho show y pocas medidas concretas para golpear la inseguridad"

La congresista Ruth Luque criticó al Gobierno del presidente José Jerí, aseverando que no existen medidas concretas para hacerle frente a la grave crisis de inseguridad que azota a diario cientos de peruanos, principalmente en Lima.

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 11/11/2025

La congresista Ruth Luque Ibarra (Bloque Democrático Popular), cuestionó la gestión del presidente José Jerí Oré, calificándola de "mucho show" por la falta de medidas concretas para combatir la inseguridad ciudadana en el país, en específico en Lima Metropolitana, donde la delincuencia sigue perpetrando en medio de la declaratoria de estado de emergencia por el incremento de este flagelo. 

No obstante, la legisladora del bloque de izquierda distanció al mandatario de su antecesora, Dina Boluarte, a quien recordó como una persona que "hablaba sandeces" cuando salía de Palacio de Gobierno. "Hay un cambio de forma", remarcó. 

Población habría recobrado la tranquilidad 

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", la legisladora dejó a entrevar que la ciudadanía habría encontrado "cierta tranquilidad" por las actitudes mostradas por el jefe de Estado, siendo totalmente contrarias con las de la expresidenta. En esa línea, destacó las expresiones mesuradas por parte del mandatario para con la población.

Sin embargo, pese a su percepción favorable y anuncio de viajar por el interior del país, la legisladora aseveró que los "grandes problemas" que aquejan el país no se están siendo tratados como tal; por lo tanto, requieren su atención inmediata. 

"No estamos abordando los problemas centrales; o sea, el tema, por ejemplo, de educación, hay escuelas que se han caído, que ni siquiera hay un plan para que los escolares puedan retornar de manera adecuada a sus clases el próximo año. El tema de salud, la gente no encuentra citas, el sistema ha colapsado", señaló. 

Presidente inicia hoy su gira regional

Tal como indicó el lunes 10 de noviembre desde Comas, José Jerí, junto a su Gabinete Ministerial, empezará su gira regional este martes 11 para conocer las realidades y necesidades de los departamentos y sus pobladores, comenzando su recorrido en la ciudad de Huánuco.

Desde el Poder Ejecutivo escucharán las "preocupaciones y expectativas" que aquejan los peruanos de esta parte del país, siguiendo con su recorrido por toda la costa, sierra y selva por los próximos tres meses.

"Un Gobierno debe plantearse objetivos y todo debe estar calendarizado", señaló. Cabe señalar que, la presencia del Gobierno en Huánuco coincide con el desarrollo del Consejo de Estado Regional.

Mientras el mandatario inicia hoy su trayecto por las regiones del país, siendo destacada por la propia congresista Ruth Luque, la parlamentaria sostuvo que espera resultados positivos, con aplicación de medidas certeras para mitigar las carencias que adolecen los peruanos del interior del Perú. 

