Fallece Carlos Anderson: ¿Quién sería el accesitario del congresista tras su sensible pérdida?

La noticia del fallecimiento del congresista Carlos Anderson Ramírez sacudió al Parlamento y a la opinión pública. Anderson, economista de 65 años, había sido electo en 2021 por Podemos Perú, aunque en los últimos años se desempeñaba como no agrupado. Su estilo independiente y sus críticas a la gestión económica lo convirtieron en una voz singular dentro del hemiciclo.

Con su partida, surge la pregunta inevitable: ¿Quién asumirá la curul vacante? Aunque Anderson ya no pertenecía a ninguna bancada, el sistema electoral peruano establece que el reemplazo debe provenir de la lista original del partido con el que fue elegido. En este caso, de Podemos Perú por Lima.

Vale recordar que Anderson ingresó al Congreso con 14,052 votos preferenciales, cifra que lo colocó entre los más votados de su agrupación. El accesitario que lo reemplazaría obtuvo menos respaldo, pero figura en la misma nómina.

El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez por su sensible fallecimiento.



Que en paz descanse. pic.twitter.com/U7Av7bkNjb — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 26, 2025

La posible accesitaria

La candidata con mayor votación después de Anderson en la lista de Lima fue Judith Laura Rojas, quien alcanzó 11,493 votos. Su nombre aparece ahora como la principal opción para ocupar la curul, en espera de la acreditación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Laura Rojas postuló al Congreso con el número 4 en la lista por Lima.

Perfil profesional y militancia en Podemos Perú

Judith Laura Rojas es docente y artista, con participación activa en actividades culturales y educativas. Su perfil se ha vinculado más a la promoción de valores comunitarios que a la política tradicional.

Militante de Podemos Perú, postuló al Congreso en 2021 por Lima. Aunque no obtuvo curul, quedó como accesitaria en la lista, lo que hoy la coloca en el centro de atención.

Su nombre ya había aparecido en medios cuando se discutía la ausencia prolongada de la congresista Digna Calle. En ese contexto, Rojas fue mencionada como posible reemplazo, lo que le dio cierta visibilidad política.

Perfil profesional de Laura Rojas de acuerdo con el Registro Nacional de Grados y Títulos de SUNEDU

Postura e imagen pública

Rojas ha cuestionado la falta de compromiso de algunos parlamentarios, recordando que el cargo es "irrenunciable y a tiempo completo". Esa postura la acerca a un discurso de responsabilidad ciudadana y ética política.

Se presenta como una figura cercana a la ciudadanía, con énfasis en educación y cultura. Su perfil público busca transmitir sencillez y compromiso social, más que protagonismo partidario.

La vacante dejada por Carlos Anderson abre un nuevo capítulo en el Congreso. Aunque él se desempeñaba como independiente, su reemplazo debe salir de la lista de Podemos Perú. Con 11,493 votos, Judith Laura Rojas aparece como la accesitaria más probable, lista para ocupar un escaño que ahora se convierte en símbolo de continuidad y expectativa.