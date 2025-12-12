José Jerí: "Es de máxima urgencia desplegar acciones coordinadas para luchar contra la delincuencia transnacional"

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República José Jerí se encuentra en Ecuador siendo parte del Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional entre ambos países. Justamente, durante su presentación ante el presidente Daniel Noboa y otras autoridades, el mandatario se refirió a las urgencias que tienen que atender ambas naciones vecinas como lo es la inseguridad.

Fortalecer el diálogo con Ecuador

En primer lugar, el integrante de Somos Perú dejó en claro que uno de sus temas prioritarios es mantener de la mejor manera las relaciones bilaterales entre Perú y Ecuador haciendo hincapié en que el diálogo es la única herramienta para llegar a buen puerto.

"El Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional es el principal mecanismo de diálogo y coordinación política entre nuestros países por lo que estoy convencido de que el diálogo que sostendremos hoy con nuestros ministros nos permitirá definir las prioridades que guiarán nuestro trabajo para el próximo año", indicó.

En esa misma línea, Jerí Oré señaló que es más que importante que las buenas relaciones perduren en el tiempo, especialmente en momentos donde los gobierno de ambos países tienen que enfrentar complicados retos.

Presidente José Jerí arriba a Ecuador en su primer viaje oficial.

"El Perú se encuentra plenamente comprometido con continuar fortaleciendo nuestras instancias políticas y técnicas de cooperación que han demostrado ser fundamentales para generar una continuidad de intereses, enfrentar desafíos compartidos y transformar nuestras zonas fronterizas en espacios de integración y desarrollo en beneficio de nuestras poblaciones", añadió.

Desplegar acciones coordinadas contra la delincuencia

Precisamente, el presidente de la República llegó al tema de la inseguridad que azota a ambas naciones desde hace varios meses. Aquí, el mandatario indicó que es más que necesario alcanzar un entendimiento coordinado para desplegar acciones que permitan hacerle frente a este flagelo.

Según indicó, hay mucha similitud en las bandas y crímenes que operan en la actualidad por lo que es de vital importancia seguir un rumbo similar.

"Lamentablemente, en los últimos años como países vecinos venimos enfrentando retos comunes en el ámbito de la seguridad. Por esta razón, es un placer presidir este importante mecanismo bilateral con el presidente Noboa con quien coincidimos en reconocer como máxima urgencia desplegar acciones coordinadas ante problemas comunes para luchar sin pausa y con prisa contra la delincuencia transnacional", finalizó.

De esta manera, el presidente de la República, José Jerí, aseguró que su gobierno continuará desplegando acciones coordinadas con el de Ecuador para así hacerle frente a la inseguridad que impera en ambos países.