Alejandro Rospigliosi critica a miembro del JNE por reunirse con precandidato presidencial: "Debería dar un paso al costado"

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi cuestionó al miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, Willy Ramírez, por reunirse con un precandidato presidencial.

JNE tiene prohibiciones, responsabilidades y sanciones

Rospigliosi detalló que los miembros del pleno del JNE tienen los mismos beneficios, prohibiciones, responsabilidades y sanciones que un juez de la Corte Suprema.

"La Ley Orgánica de la Carrera Judicial establece que un juez de la Corte Suprema no puede reunirse de manera clandestina, no puede tener relaciones extraprocesales con las partes o con terceros. ¿Qué hace un miembro del JNE reuniéndose de manera clandestina fuera de la institución? Y con el militante, en aquel entonces, hoy precandidato de un partido político", señaló.

Sostuvo que los miembros del JNE no solo deben ser neutrales, si no parecer serlo. Cuestionó que la reunión se haya dado fuera de la institución, pues se presta a otras interpretaciones.

"Yo creo que debería dar un paso al costado y dejar que el miembro suplente ejerza el cargo, porque este señor ya está contaminado de presunta parcialidad. Si no lo hace, ¿Qué va a hacer con los casos de este partido político que lleguen a sus manos? Los va a conocer o inhibirse", cuestionó.

Consideró que se debería abrir un proceso en el JNE para que se investigue y se determine si el comportamiento del miembro fue compatible o no con las prohibiciones y sanciones de un juez de la Corte Suprema.

"Está en ellos investigar que conversaron, porqué se reunieron, qué sucedió. Además, en la foto solo aparecen ambos, no está el tercero que supuestamente los acercó. El objeto es que no tiene porque reunirse con un militante de un partido político fuera de la institución", mencionó.

JEE pide a Rafel López Aliaga borrar mensajes católicos

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro prohibió a Rafael López Aliaga hablar sobre temas religiosos y pidió que borre de redes sociales los mensajes religiosos. Al respecto, el experto detalló que si hay una norma que establece ello.

"Esta Ley, la Ley Orgánica de Elecciones y Publicidad Electoral tiene muchas décadas, nos guste o no hay que cumplirlas. Para los que somos católicos y los no católicos la ley es la ley. Es una norma anacrónica, pero la ley es la ley", detalló.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi, criticó la reunión que el miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, Willy Ramírez, tuvo con un precandidato presidencial.