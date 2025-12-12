Perú presentará en Ecuador cartera de inversiones de más de US$ 730 millones en la frontera

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la llegada del presidente José Jerí y 10 ministros de Estado a Ecuador este viernes 12 de diciembre, el Gobierno informó que presentará las inversiones de más de 730 millones de dólares que el Perú ejecuta en la frontera.

MEF presentará proyectos en zonas fronterizas

Durante la visita, la ministra de Economía Denisse Miralles dará a conocer ante el país vecino una cartera priorizada de inversiones 2025-2026 dirigidas a mejorar la infraestructura y servicios en la zona fronteriza.

Según indicaron, esta cartera beneficiará a más de 4 millones de personas en las regiones del norte peruano. Está estructurada bajo los mecanismos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA).

"En su intervención en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional, que se realizará hoy, viernes 12 de diciembre, en la ciudad de Quito, la titular del MEF expondrá los principales proyectos priorizados por el Perú en las regiones que colindan con Ecuador", mencionaron.

Entre estos proyectos destacan la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cajamarca (US$ 115 millones), los terminales portuarios de Saramiriza e Iquitos, en Loreto (US$ 205 millones) y la carretera Empalme 1B-Huancabamba, en Piura (US$ 179 millones).

Presidente José Jerí y ministros arriban a Ecuador en su primer viaje oficial.

Miralles también informará que, actualmente, el Perú ejecuta 5147 proyectos públicos en Tumbes, Piura, Cajamarca, Loreto y Amazonas, que representa una inversión superior a S/ 30 mil millones.

La titular del MEF destacará, entre estas inversiones, la "emblemática " Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva - Frontera, que promete fortalecer la integración energética entre Perú y Ecuador.

Asimismo, el Ejecutivo asegura que el proyecto impulsará una mayor seguridad en el suministro eléctrico para más de 1,1 millones de habitantes en la zona norte del Perú.

Respecto al periodo 2027-2028, la ministra dará a conocer que el Estado peruano estima impulsar nuevos proyectos estratégicos de hasta US$ 393 millones, principalmente en sistemas de agua potable y saneamiento en San Ignacio (Cajamarca), Tumbes y Loreto.

Jerí resalta fortalecimiento de diálogo con Ecuador

Durante el XVI Gabinete Binacional, el jefe de Estado dejó claro que uno de sus temas prioritarios es mantener las relaciones bilaterales entre Perú y Ecuador, haciendo hincapié en que el diálogo es la única herramienta para llegar a buen puerto.

"El Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional es el principal mecanismo de diálogo y coordinación política entre nuestros países por lo que estoy convencido de que el diálogo que sostendremos hoy con nuestros ministros nos permitirá definir las prioridades que guiarán nuestro trabajo para el próximo año", indicó.

Durante la visita del Ejecutivo a Ecuador, la ministra de Economía, Denisse Miralles, informará que en la zona de la frontera se ejecutan actualmente 5 mil proyectos.