India homenajea a Lionel Messi a lo grande: Construyó imponente estatua del astro argentino

El fanatismo por el astro del fútbol, Lionel Messi, no conoce de límites en la India, en el que se construyó una imponente estatua en su honor, considerada la más grande del mundo, para su próxima visita al país.

Colosal estatua de Messi en India

Como parte de su gira mundial denominada "Goat Tour", el actual jugador de Inter de Miami, realizará su primera parada en la ciudad de Calcuta, en compañía de sus compañeros de equipo Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

Este fin de semana será el mismo ídolo de la selección argentina el encargado de descubrir el enorme monumento de 21 metros, que ya es considerado el más grande que se ha realizado de él alrededor del mundo.

La colosal estatua fue construida a base de hierro y fibra de vidrio bajo la dirección del artista Monti Paul. Para edificarla trabajaron 45 personas a lo largo de 27 días, pero trascendió que por cuestiones de seguridad Messi seguiría las acciones desde el hotel en el que se hospedará.

La esfinge muestra al exfutbolista de Barcelona levantando la copa del mundo tal en alto en la mano derecha tal y como lo hizo en Qatar en el 2022, un detalle que resalta su lugar en la historia del fútbol.

Cabe señalar que, la estatua de la estrella del balompié será presentada en el Salt Lake Stadium, que cuenta con la capacidad para albergar a unas 70 mil personas. Los organizadores revelaron que la presentación del monumento será parte de una ceremonia con formato mixto presencial y virtual.

🇮🇳🇦🇷 | Construyen una gran estatua en homenaje a Lionel Messi en Calcuta, India. pic.twitter.com/cXtIBmJ9Il — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 12, 2025

Contexto deportivo y recepción

La inauguración de esta estatua en Cantuta (India) llega tras una temporada en la que Lionel Messi conquistó la Conferencia Este y la MLS Cup 2025 con Inter de Miami. Además, de ser reconocido como el MVP del año, en lo que respecta a logros individuales.

La ciudad en mención tiene una admiración especial por el fútbol argentino y su pronta llegada ya genera euforia en sus fanáticos locales. Esta visita marca la segunda vez que 'Lio' pise suelo indio, anteriormente había estado en 2011 para disputar un partido ante Venezuela.

Estatua de Lionel Messi en Cantuta

Vale indicar que junto al monumento, se establecerá una fan zone llamada 'Hola Messi', que incluirá un mural alusivo y una imagen de tamaño real del rosarino sentado en un trono.

