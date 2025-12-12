Ídolo de Universitario lanza potente DARDO contra Fossati: "No puedes querer ser más que el club"

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La salida de Jorge Fossati como entrenador de Universitario de Deportes no ha sentado bien en muchos, sobre todo en exjugadores de la institución crema. Por ello, un ídolo de finales de los noventa se pronunció sobre este tema y no se guardó nada, arremetiendo contra el entrenador uruguayo.

No le perdona su actitud

Para el programa de YouTube 'Desmarcados', el exdalentero Mauro Cantoro se pronunció por la forma abrupta en la que el estratega oriental ha dejado al actual tricampeón peruano. Desde su perspectiva quiso ponerse en una situación en la que estaba por encima del club, algo que terminó por romper las negociaciones.

"Por logros o por lo que fuiste en el club, no puedes nunca querer ser más que el club, no existe. Y te digo la verdad, si viene Gareca, bueno, será un cambio para mejor o los que vi que podían ser. El que es realmente hincha, de corazón, que quiere la camiseta, que quiere al club, está molesto con Jorge Fossati", manifestó el 'toro'.

Sostuvo su comentario bajo el argumento de que lo peor que le podía pasar a los cremas era la pérdida de jugadores claves y no la del entrenador. Como se recuerda, el 'Nonno' dejó la entidad estudiantil para dirigir a la selección peruana y tras un mal paso, sumado a la renuncia de Fabián Bustos, regresó, consiguiendo el título esta temporada.

"Yo lo vengo sosteniendo hace tiempo: lo menos grave que le puede pasar a la 'U' es que se vaya Fossati, sí otros jugadores. Aparte, quedó demostrado: el que vino (Bustos) ganó, igual o mejor que él. Encima leo que está la posibilidad de que venga Gareca o Gustavo Álvarez, estás igual de igual o mejores entrenadores", puntualizó.

Los números de Fossati con la 'U'

Firmado para la temporada 2023, el entrenador uruguayo de 73 años, dirigió en su primera etapa 42 partidos por Liga1 y Copa Sudamericana, ganando 25, empatando nueve y perdiendo ocho, alzando el título ese año. A su regreso en abril del 2025, estuvo al frente en 32 cotejos, con 19 victorias, ocho igualdades y cinco caídas.

La salida de Jorge Fossari ha sido cuestionada por Mauro Cantoro, ídolo de Universitario de Deportes. El 'toro' arremetió contra la posición que tuvo el estratega, tratando de exigir más dinero y colocándose por encima del club, lo que finalmente conllevó a que la dirigencia le 'bajara el dedo'.