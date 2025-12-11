Canciller Hugo de Zela confirma que Marco Rubio visitará el Perú en el 2026: "En el primer trimestre"

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aceptó venir al Perú el próximo año, como parte los actos conmemorativos por el bicentenario de relaciones diplomáticas de ambos países.

El titular de "Torre Tagle" confirmó el acuerdo, tras sostener la semana pasada, una reunión en Washington con el representante del gobierno de Donald Trump y en la que también estuvo presente el embajador peruano en EE.UU., Alfredo Ferrero, y otros de la misión diplomática.

¿Cuándo llegaría al Perú?

En su retorno al país, luego de su paso por los Estados Unidos, específicamente en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el canciller brindó una conferencia de prensa la tarde del miércoles 10 de diciembre para, entre tantos temas, anunciar la "predisposición" de Marco Rubio de visitar nuestro país en los próximos meses, haciendo énfasis en la "recargada agenda" que posee.

"Él es un hombre que tiene una agenda bastante complicada, entonces la aproximación que tuvimos en cuanto a fecha fue todavía un poco amplia y lo que conversamos, es que vamos a hacer los esfuerzos para concretar esa visita en el primer trimestre; es decir, entre enero y marzo", mencionó.

En ese sentido, indicó que la autoridad norteamericana presentará una "propuesta de fecha" al Ministerio de Relaciones Exteriores para su arribo a nuestro país, la cual será muy bien recibida y acorde con el grado que tiene al interior de la Casa Blanca.

Otros temas abordados

De acuerdo con la informado por la Cancillería peruana, un tema importante puesto en agenda fue la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el crimen organizado y el narcotráfico. En esa línea, los líderes de ambas naciones precisaron que abordarán esta problemática de una manera más coordinada.

Una de las "respuestas inmediatas" al combate conjunto contra estos flagelos, será que la próxima semana llegará al país una delegación de alto nivel de especialistas en seguridad. Esta comitiva asesorará al Gobierno y sostendrá reuniones con las más altas autoridades peruanas para definir una estrategia efectiva contra la delincuencia.

Durante el encuentro, se abordó también las oportunidades de cooperación en materia aeroespacial y la importancia de profundizar la relación económico-comercial entre ambos países. Asimismo, acordaron promover nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos como minerales críticos e infraestructura.

La llegada de la mano derecha de Donald Trump permitirá poner al Perú nuevamente ante los ojos del mundo, previo al desarrollo de las elecciones generales, en abril del 2026.