Publican nuevas fotos del caso Epstein: Presidente Donald Trump aparece junto a otras figuras de alto perfil

Demócratas de la Comisión de Supervisión difundieron 19 imágenes nuevas perteneciente al patrimonio de Jeffrey Epstein, con Trump en primer plano y otras figuras políticas importantes como Bill Clinton.

Nuevas imágenes del caso Epstein fueran publicadas por congresistas demócratas.
Nuevas imágenes del caso Epstein fueran publicadas por congresistas demócratas. (Composición Exitosa)

12/12/2025

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes difundió este viernes nuevas fotografías del patrimonio de Jeffrey Epstein, reavivando la polémica sobre los vínculos del fallecido financista con figuras de alto perfil. Entre los protagonistas destaca el presidente Donald Trump, acompañado de otros magnates y líderes internacionales.

Lo que muestran las fotos

Las 19 imágenes publicadas incluyen escenas diversas. En una de ellas se observa un recipiente de preservativos con caricaturas del rostro de Trump y la frase "¡Soy ENORME!". Otra muestra al mandatario rodeado de seis mujeres con collares de flores, cuyos rostros fueron cubiertos por la comisión.

Trump junto a seis mujeres con rostros censurados.
Trump junto a seis mujeres con rostros censurados.

Otras fotografías revelan a Steve Bannon junto a Epstein frente a un espejo, a Bill Clinton con Epstein y Ghislaine Maxwell, y a Bill Gates con el expríncipe Andrés. También aparecen el expresidente de Harvard, Larry Summers, y el abogado Alan Dershowitz, todos vinculados en algún momento con el círculo social del financista.

Bill Clinton con Epstein y Ghislaine Maxwell.
Bill Clinton con Epstein y Ghislaine Maxwell.

Debate político en la comisión

El representante demócrata Robert García afirmó que la publicación de estas imágenes busca "poner fin al encubrimiento de la Casa Blanca y hacer justicia a los sobrevivientes de Epstein". Según García, el archivo contiene más de 95.000 fotos, muchas de ellas con hombres poderosos que convivieron con Epstein.

Sin embargo, un portavoz de la comisión acusó a los demócratas de "seleccionar fotos a discreción y realizar ediciones selectivas para crear una narrativa falsa contra el presidente Trump".

Añadió que "nada en los documentos recibidos demuestra irregularidad alguna" y que se trataría de un intento de anteponer intereses políticos a la justicia para las víctimas.

Reacciones de los involucrados

  • Bill Clinton: su portavoz reiteró que cortó vínculos con Epstein antes de su arresto en 2019 y que desconocía sus delitos.
  • Bill Gates: anteriormente reconoció ante el público que reunirse con Epstein fue "un gran error" y negó cualquier relación laboral.

Bill Gates junto a un hombre sin identificar.
Bill Gates junto a un hombre sin identificar.

  • Larry Summers: expresó sentirse "profundamente avergonzado" y renunció a ejercer cargos públicos.
  • Andrés Mountbatten-Windsor: renunció al uso de sus títulos reales, aunque negó cualquier acusación de mala conducta.
  • Donald Trump: ha señalado en varias ocasiones que expulsó a Epstein de Mar-a-Lago y lo calificó de "pervertido". La Casa Blanca desestimó los correos publicados como "engaño".

La difusión de estas nuevas imágenes del archivo Epstein intensifica el debate político y mediático en Estados Unidos. Con Trump en primer plano y otros magnates involucrados, las posiciones se dividen entre quienes exigen transparencia total y quienes denuncian un uso político de los archivos.

La expectativa ahora se centra en el 19 de diciembre, fecha límite para la publicación completa de los documentos, que podría abrir nuevas líneas de investigación y mantener la polémica en el centro de la agenda pública.

