Chiclayo: PNP captura a sujeto con dos requisitorias y vinculado a banda criminal ' 'Los Norteños del Valle'

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En un trabajo conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP), se logró la captura de Heyner Fernández Sernaqué, alias 'Negro' de 33 años de edad en la ciudad de Chiclayo. Este sujeto está vinculado a la banda criminal 'Los Norteños del Valle', además de contar con dos requisitorias vigente.

Sujeto era seguido por agentes

La intervención se produjo en horas de la tarde del último 11 de diciembre, mientras el individuo caminaba por el cruce de las calles Diego Ferré y Víctor Belaunde, en el distrito de Monsefu. Sin embargo, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dirin) y de la Comisaría del Norte le venían siguiendo los pasos y lograron detenerlo.

Al notar la presencia de los efectivos, Fernández Sernaqué trató de huir de la escena, iniciándose una persecución. No obstante, la rápida reacción de los policías, que lo identificaron por su características físicas, permitió que sea capturado y trasladado a la dependencia policial mencionada para continuar con las diligencias de ley.

Tras su detención los agentes consultaron en la base de datos de la PNP y constaron que el intervenido contaba con una requisitoria por el delito de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. También se evidenció que contaba con otra por omisión a la asistencia familiar en Jaén, Cajamarca.

Esta nueva captura representa un importante golpe a las estructuras delictivas que operan en la región. La comisaría PNP Del Norte reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las unidades especializadas, fortaleciendo la inteligencia operativa y la presencia policial en zonas vulnerables.

Detenido implicado en asesinato

Este sujeto cuenta con un importante historial delictivo, al estar implicado en el asesinato de un comerciante monsefuano el 29 de agosto del 2016, en un local llamado 'La Rockola'. En las investigaciones de esa época, se encontraron su poder armas de fuego, municiones, un chaleco policial y un uniforme del Ejército Peruano.

Un grupo de personas vinculadas al hampa intentó obstaculizar la labor de los agentes en aquel momento, obligando a la Policía Nacional a reforzar la zona con personal de Radio Patrulla y el SUAT, logrando finalmente asegurar la integridad del operativo.

La PNP consiguió capturar a un sujeto identificado como Heyner Fernández Sernaqué, que contaba con dos requisitorias vigentes. El individuo, que también está implicado en un asesinato, trató de huir cuando notó la presencia de los efectivos en Monsefú, Chiclayo.