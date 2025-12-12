Comisión Permanente del Congreso cita a Delia Espinoza para evaluar segunda inhabilitación

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión Permanente del Congreso citó a Delia Espinoza para el miércoles 17 de diciembre, con el objetivo de evaluar un segundo dictamen que recomienda su inhabilitación por 10 años más.

Segunda inhabilitación en marcha

A través de un oficio del Área del Despacho Parlamentario con fecha 11 de diciembre, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, citó a Delia Espinoza a la sesión de la Comisión Permanente que se desarrollará el miércoles 17 de diciembre a las 9:00 a.m.

En tal asamblea se debatirá y votará el Informe Final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde se solicita que la exfiscal de la Nación sea inhabilitada del ejercicio de la función pública, por segunda vez, por un periodo adicional de 10 años más.

Dentro de la acusación contra Delia Espinoza se precia que, en su actuación como Fiscal de la Nación, habría infringido los artículos 45, 93 y 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política. Por tal razón, imponen una sanción por una década.

"De acuerdo con el Artículo 100° de la Constitución Política del Perú, que faculta al Congreso a inhabilitar para el ejercicio de la función pública hasta por diez años (...) se propone imponer la siguiente sanción: Delia Milagros Espinoza Valenzuela inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública", precisa.

Segunda citación a Delia Espinoza

En el documento se precia que se "concederá el uso a la palabra" a la magistrada y a la defensa legal de esta, de ser solicitado para que "haga uso de su derecho de defensa" de manera presencial o virtual.

De ser presentados los descargos por Espinoza, la Comisión Permanente emitirá su voto al informe final que busca una nueva inhabilitación. De ser aprobado, la propuesta se elevaría al Pleno del Congreso para su posterior votación.

El pasado 25 de noviembre, la misma Comisión Permanente aprobó el primer informe final que recomendó la inhabilitación por 10 años, decisión que fue ratificada en el Parlamento con 71 votos a favor el pasado 5 de diciembre.

Primera inhabilitación contra Espinoza

El Pleno del Congreso aprobó el proyecto dejando inhabilitada para el ejercicio de la función pública a la exfiscal Espinoza por una infracción constitucional.

El motivo de la suspensión fue aprobado por la publicación y elaboración del reglamento de la Ley 32130, la cual fortalece la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.

La defensa legal de Espinoza precisó que la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos presentó un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde señala que la deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento. A pesar de tal defensa, el Congreso voto, por mayoría, en suspenderla.

La Comisión Permanente citó a la exfiscal de la Nación para evaluar una segunda suspensión en su contra.