Mininter asegura que resultados en seguridad del gobierno de José Jerí superan gestiones anteriores

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que los resultado en seguridad ciudadana del gobierno del presidente José Jerí superan las cifras de gestiones anteriores.

Asegura resultados positivos

En medio de la entrega de una moderna flota vehiculas para el patrullaje como medida para la lucha contra la inseguridad ciudadana, el titular del Mininter aseguró que sus cifras son positivas.

"En cuanto a producción, los resultados, siempre he manifestado, son positivos. Hemos superado largamente a cualquier otro resultado, sea en estado de emergencia o en el estado en el que ha permanecido anteriormente nuestro policías. Pero siempre estamos midiéndonos por el tema de la tasa de homicidios", sostuvo.

Indicó que hasta antes de su gestión la ola de homicidios estaba en crecimiento, al menos en el Callao, pero desde el nuevo gobierno se diseñó un alto para disminuir la cifra. "Es el trabajo que tenemos que hacer con la presencia de todos nosotros en todos los espacios haciendo el trabajo preventivo", afirmó.

Tiburcio informó que se decidió priorizar la intervención en Lima y Callao por contar con más del 50% de homicidios, en donde se llevan a cabo estrategias de prevención. Por ello se impulsa una trabajo coordinado con las comisarías que deberán operar con mapas del delito y estadísticas actualizadas para dar una respuesta oportuna.

Además, propuso que la PNP se anticipe a los movimientos delictivos y actúe de manera estratégica para evitar la expansión de las organizaciones criminales. En ese sentido se buscará fortalecer la vigilancia en puntos de mayor incidencia y resaltó la operatividad de 24 horas de la PNP con presencia física en espacios públicos.

Caso de policías que habrían recibido soborno

Por otro lado, el líder del Mininter se refirió al caso que investiga a seis efectivos de la Dirección de Investigación Criminal y a una civil por presuntamente haber recibido un soborno, configurando el delito de cohecho pasivo propio en ejercicio de la función policial. Solo 4 efectivos y la civil fueron detenidos preliminarmente, pues otros dos se encuentran no habidos.

Al respecto, Tiburcio ratificó la tolerancia cero en la institución policial en esta clase de casos: "Ya no hay espacio para esos policías que están pasando a la otra vereda. Mano dura y tolerancia cero contra la corrupción en el seno de la Policía Nacional", señaló.

