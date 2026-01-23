Janet Tello advierte que se pretende "instrumentalizar la justicia en beneficio de intereses particulares"

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, aseguró que diferentes actos criminales buscan instrumentalizar la justicia con fines particulares y partidarios que buscan generar impunidad o la descalificación de adversarios.

Independencia judicial con riesgos

La magistrada participó de la inauguración del Congreso Internacional de Cortes de Justicia: 200 años de los Poderes Judiciales en América Latina, al que asistieron autoridades judiciales de diferentes países de la región, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay.

Durante sus palabra, Tello vinculó los riesgos que hay con los fenómenos de criminalidad, como el crimen organizado, la corrupción, las economías ilegales, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de drogas, la extorsión, la trata y extracción ilegal de recursos naturales.

"La organización del Congreso Internacional no ha olvidado que estos fenómenos se relacionan con la pretensión de instrumentalizar la justicia en beneficio de intereses particulares, intereses partidarios, intereses a favor de la impunidad o la descalificación de adversarios", señaló.

Por ello, destacó que en el congreso se analizará el concepto de 'lawfare', entendido como instrumentalización de la justicia con fines políticos, que interpela la independencia judicial. Asimismo, señaló que la independencia judicial está constantemente en riesgo.

"Los principios de exclusividad e independencia de la función judicial, son hasta hoy un desafío permanente y tarea pendiente que asumimos en nuestros Estados, y especialmente desde la judicatura, para garantizar el acceso a la justicia sin discriminación alguna, para todos y todas por igual", expresó.

La magistrada explicó que los Poderes Judiciales de Latinoamérica, a lo largo de sus dos siglos de existencia, han enfrentado tensiones estructurales, reformas incompletas y contextos autoritarios. Subrayó que la independencia judicial fortalece la democracia, protege a los más vulnerables y consolida el Estado de derecho, y que garantizar que jueces independientes es un pilar indispensable para el servicio público.

Janet Tello reitera independencia del Poder Judicial

Durante la ceremonia del nuevo año judicial 2026, la titular de la institución puntualizó que el Poder Judicial no es "apéndice" de ningún poder político o económico, por lo que es plenamente independiente.

"Nuestro mensaje es simple y categórico: el Poder Judicial no es un apéndice de ningún poder político, económico o fáctico (...), es un poder del Estado y su liderazgo será ejercido siempre en defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas", aseguró.

En ese sentido, Tello resaltó que los magistrados solo se encuentran "sometidos a la Constitución y a la ley" y subrayó que cada intento de ejercer presión a la institución para influir en las decisiones de los colegiado "fue respondido con altura, pero con pronunciamientos claros y firmes".

Bajo esas palabras, recientemente la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, advirtió que muchas veces se busca instrumentalizar la justicia con fines particulares y hasta partidarios.