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Política
Cambios en el Gabinete

José Reyes Llanos presenta su renuncia irrevocable al MINCETUR por "convicciones profesionales y principios institucionales"

José Fernando Reyes Llanos presentó su renuncia irrevocable al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, cargo que ocupó desde febrero último durante el Gobierno de José María Balcázar.

José Reyes Llanos.
José Reyes Llanos. MINCETUR

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/06/2026

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Este miércoles 3 de junio, José Fernando Reyes Llanos presentó al presidente José María Balcázar, su renuncia irrevocable al mando del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), cargo que ostentó desde febrero último.  

A través de una carta dirigida la mandatario, el renunciante funcionario agradeció la oportunidad por ser parte de su primer Gabinete Ministerial; no obstante, sostuvo que su dimisión obedece a "razones estrictamente vinculadas a convicciones profesionales y principios institucionales".

(Noticia en desarrollo...)

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