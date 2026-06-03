José Reyes Llanos presenta su renuncia irrevocable al MINCETUR por "convicciones profesionales y principios institucionales"

Cambios en el Gabinete
03/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/06/2026
Este miércoles 3 de junio, José Fernando Reyes Llanos presentó al presidente José María Balcázar, su renuncia irrevocable al mando del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), cargo que ostentó desde febrero último.
A través de una carta dirigida la mandatario, el renunciante funcionario agradeció la oportunidad por ser parte de su primer Gabinete Ministerial; no obstante, sostuvo que su dimisión obedece a "razones estrictamente vinculadas a convicciones profesionales y principios institucionales".
(Noticia en desarrollo...)