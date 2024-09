Juan José Santiváñez: Fiscalía confirma autenticidad de chats y audios tras extracción al celular de 'Culebra'

Los informes del peritaje realizado por el Ministerio Público confirman la autenticidad de los chats y audios que fueron atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Panorama accedió a los documentos certificados por el software 'Cellebrite', mecanismo de inteligencia artificial empleado por el FBI para la extracción de los dos celulares del capitán PNP Junior Izquierdo.

El dominical aseguró que estos informes acreditan la validez de las conversaciones entre Santiváñez y 'Culebra'. Entre ellas, los archivos en los que hablan acerca de Harvey Colchado y el deseo de recibir el apoyo del capitán PNP .

"Amigo, ya me llamaron de Casa Grande, por favor, necesito que hables con René, que no me vayan a fregar con los antecesores, tú ya sabes a qué me refiero", se lee en las conversaciones de WhatsApp.