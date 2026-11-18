18/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que China destinará $ 22 millones adicionales para financiar la construcción de un centro de monitoreo inteligente en el Perú, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y modernizar los servicios que brinda el Estado.

El anuncio se realizó durante su visita al Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental de Longgang, en la ciudad china de Shenzhen, donde conoció el funcionamiento de este modelo de gestión urbana.

La mandataria explicó que el aporte, equivalente a aproximadamente 75 millones de soles, permitirá impulsar un proyecto de transformación digital inspirado en la infraestructura tecnológica que opera en el país asiático.

"China nos va a ayudar con un monto adicional de 75 millones de soles, 22 millones de dólares adicionales, para poder construir algo parecido así en nuestro país: Un centro de monitoreo donde podamos empezar este proceso de transformación digital, que es lo que queremos para poder dar mejores servicios a los ciudadanos", señaló.

¿Cómo funcionará el centro de monitoreo inteligente?

Durante el recorrido por las instalaciones de Longgang, Fujimori observó cómo funciona una plataforma que concentra el monitoreo en tiempo real, las alertas y la coordinación de los servicios de la ciudad. Este sistema permite que las autoridades accedan a información actualizada desde un mismo espacio para responder ante diferentes situaciones.

Entre sus principales herramientas destacan los drones, robots y agentes inteligentes , que permiten detectar irregularidades, infracciones y situaciones de emergencia. Asimismo, su infraestructura tecnológica está conectada a plataformas digitales y aplicaciones móviles para identificar desde faltas menores hasta posibles hechos delictivos.

"Lo que buscamos al igual que ustedes es que la tecnología, la inteligencia artificial puedan solucionarle la vida a los ciudadanos, que puedan acercar los servicios de una manera más rápida, eficiente y transparente", afirmó la presidenta.

La jefa de Estado también recordó que China colaboró anteriormente con la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Sin embargo, precisó que el nuevo financiamiento estará destinado específicamente a seguridad ciudadana y que su implementación será coordinada con los ministros correspondientes.

China entregará 68 maquinarias para enfrentar El Niño

Durante la visita, Fujimori también detalló el apoyo de $ 7.5 millones anunciado previamente por el presidente chino Xi Jinping para mitigar los efectos del fenómeno El Niño en el Perú.

Según explicó, la cooperación contempla la entrega de 68 máquinas pesadas: 14 camiones volquete, 8 camiones tractores, 8 semirremolques de plataforma baja, 20 excavadoras, 14 cargadoras sobre llantas, 2 excavadoras hidráulicas sobre orugas y otras 2 excavadoras adicionales.

El embajador de China en el Perú, Song Yang, manifestó la disposición de su país para acelerar la implementación del proyecto tecnológico y concretar la entrega de maquinaria.

Los anuncios comprenden dos frentes de cooperación entre Perú y China: la modernización de la seguridad ciudadana mediante tecnología y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante los efectos del fenómeno El Niño. El reto para el Gobierno será concretar ambos compromisos y convertir estos recursos en beneficios efectivos para la población.