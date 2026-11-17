17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que China brindará un apoyo valorizado en 22,5 millones de dólares al Perú, mediante recursos y maquinaria que contribuirán a las acciones frente al fenómeno El Niño.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde la mandataria agradeció al presidente chino, Xi Jinping, por la invitación y el recibimiento durante su visita al país asiático.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la jefa de Estado resaltó la importancia de este respaldo y sostuvo que permitirá fortalecer los esfuerzos nacionales ante este fenómeno climático.

Asimismo, destacó que la reunión sostenida con su homólogo chino representa una oportunidad para consolidar los vínculos diplomáticos y ampliar los espacios de cooperación entre ambas naciones.

China brindará recursos y maquinaria para enfrentar El Niño

En su mensaje, Keiko Fujimori expresó su agradecimiento al mandatario Xi Jinping por el apoyo económico y logístico anunciado durante su encuentro bilateral. Según precisó, la contribución asciende a 22,5 millones de dólares y contempla tanto recursos como maquinaria destinados a respaldar los esfuerzos del país frente al fenómeno El Niño.

"Agradezco al presidente de China, Xi Jinping, por su invitación y cordial recibimiento y, especialmente, por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirán a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño", escribió la presidenta.

Agradezco al presidente de China, Xi Jinping, por su invitación y cordial recibimiento y, especialmente, por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirá a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño. Nuestra reunión permite fortalecer la relación entre el Perú y China, ampliar la cooperación en tecnología e infraestructura, abrir nuevos mercados y promover inversiones en un entorno de estabilidad que generen más oportunidades para los peruanos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 17, 2026

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