17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/11/2026
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que China brindará un apoyo valorizado en 22,5 millones de dólares al Perú, mediante recursos y maquinaria que contribuirán a las acciones frente al fenómeno El Niño.
El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde la mandataria agradeció al presidente chino, Xi Jinping, por la invitación y el recibimiento durante su visita al país asiático.
A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la jefa de Estado resaltó la importancia de este respaldo y sostuvo que permitirá fortalecer los esfuerzos nacionales ante este fenómeno climático.
Asimismo, destacó que la reunión sostenida con su homólogo chino representa una oportunidad para consolidar los vínculos diplomáticos y ampliar los espacios de cooperación entre ambas naciones.
China brindará recursos y maquinaria para enfrentar El Niño
En su mensaje, Keiko Fujimori expresó su agradecimiento al mandatario Xi Jinping por el apoyo económico y logístico anunciado durante su encuentro bilateral. Según precisó, la contribución asciende a 22,5 millones de dólares y contempla tanto recursos como maquinaria destinados a respaldar los esfuerzos del país frente al fenómeno El Niño.
"Agradezco al presidente de China, Xi Jinping, por su invitación y cordial recibimiento y, especialmente, por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirán a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño", escribió la presidenta.